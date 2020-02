La star de “L&HH” Mendeecees entreprend sa première sortie publique avec des enfants depuis sa sortie de prison

Mendeecees a retrouvé ses enfants après avoir obtenu sa liberté la semaine dernière.



Mendeecees Harris est devenu un homme libre mercredi dernier, lorsqu’il a été libéré de prison le 29 janvier après avoir passé plus de 5 ans derrière les barreaux. La star de Love & Hip Hop: New York a été condamnée pour la première fois à 8 ans de prison en 2014 pour trafic de drogue, mais il a été révélé l’été dernier que Mendeecees serait libéré en novembre 2020. Puis, la semaine dernière, il a été révélé qu’il avait est sorti encore plus tôt, lorsque sa femme, Yandy Smith-Harris, a partagé une vidéo de son mari jetant ses vêtements de prison avec la légende: «Ne jamais revenir».

Bien qu’il ne “retourne jamais” en prison, exactement, selon Bossip, un porte-parole du Bureau fédéral des prisons a révélé que Mendeecees devra purger les neuf derniers mois de sa peine dans une maison de transition ou en résidence surveillée. TMZ confirme qu’il devra également participer à un programme de placement professionnel et recevra des laissez-passer pour voir sa famille. Il semble que ces visites incluent des sorties publiques, car le clan Harris a été vu faire du shopping ensemble à Walmart lundi. Le père de quatre enfants a déambulé dans la rue avec ses deux enfants et ceux de Yandy, Omere Harris, 7 ans, et Skylar Smith Harris, 5 ans, lors de leur première apparition publique ensemble depuis sa libération.

Le temps passé en prison de Mendeecees a été une histoire marquante sur Love & Hip Hop: New York, alors que l’émission suivait Yandy naviguant dans les difficultés à faire enfermer son mari et le père de ses enfants. Maintenant qu’il est un homme libre, Mendeecees fera sûrement sa réapparition dans la série, d’autant plus que lui et Yandy viennent d’adopter une fille.

