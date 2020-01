La star de “LHHATL”, Tommie Lee, aurait travaillé sur une série de réalité solo

Tommie Lee n’en a pas fini avec la télé-réalité.



L’année dernière, Tommie Lee a dû faire face à de nombreux problèmes juridiques lorsqu’elle a été condamnée pour avoir fait du sport avec sa fille à son école. Le Love & Hip Hip Star a évité toute peine de prison, mais a été mis en probation pour les dix prochaines années et a dû subir certains programmes de récupération. La femme de 35 ans a clairement indiqué qu’elle ne revenait plus à la téléréalité en raison de “la misère et la dépression” et maintenant elle semble se diriger vers une nouvelle émission. Bossip rapporte que Tommie travaille sur une émission de téléréalité qui n’a rien à voir avec VH1 ni WEtv. Bien que les détails soient bas, il est clair que cela se concentrera sur elle et ses événements de la vie.

Tommie avait précédemment blâmé VH1 pour avoir complètement rejeté le meurtre de son amie dans la série. “J’ai perdu quelqu’un qu’ils interviewaient et, fondamentalement, il a été tué”, a-t-elle déclaré. “[…] Mais Fashion Nova et PrettyLittleThing, ils m’ont envoyé des fleurs quand je suis rentré. Et les gens qui le connaissaient et qui l’interviewaient et voulaient qu’il soit aligné pour être là, ils n’ont pas fait ce genre de choses. Cela m’a fait regarder les choses un peu différemment. “

