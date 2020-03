La star de ‘Lucifer’, Tom Ellis, a conclu un accord pour la sixième saison

La star de Lucifer, Tom Ellis, a conclu un accord pour jouer le personnage principal de la série pour la sixième saison de la série.

La route de Lucifer a été plutôt difficile. La série Tom Ellis a été diffusée pour la première fois sur Fox, mais a malheureusement été annulée après trois saisons avant d’être relancée sur Netflix. La série Tom Ellis est vaguement basée sur une série de bandes dessinées du même nom de Vertigo Comics qui elle-même était un spin-off de la série Sandman de Neil Gaiman et suit Le Prince des Ténèbres après avoir quitté Hell afin de diriger une discothèque à LA. La cinquième saison à venir devait à l’origine être la dernière de la série, mais les personnes derrière la série ne l’avaient pas.

Plus tôt cette année, il a été révélé que les producteurs exécutifs Ildy Modrovich et Joe Henderson tentaient de conclure un accord avec Netflix qui permettrait à la série de continuer pour la sixième saison et aurait apparemment trouvé un accord avec le titan en streaming. Les détails de cet accord sont actuellement inconnus, mais maintenant la star de Lucifer, Tom Ellis, a finalisé un accord pour jouer le personnage principal pour la sixième saison. En outre, un certain nombre de costars de Tom Ellis ont également finalisé des accords qui leur permettront de revenir pour une sixième saison, ce qui permet de deviner facilement ce que cet accord a pu impliquer.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Êtes-vous heureux d’apprendre que Lucifer reviendra probablement pour une sixième saison? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Lucifer de Tom Ellis a été vu pour la dernière fois lors du crossover Crisis On Infinite Earths sur la CW. Dans ce document, il aide à contrecœur Diggle, Mia et Constantine à entrer au Purgatoire afin de récupérer l’âme d’Oliver Queen et de la restaurer dans son corps. Lucifer a apparemment accepté d’aider le trio en raison d’une dette envers Constantine. Le crossover n’a malheureusement pas donné de détails sur ce qu’aurait pu être cette dette.

Les quatre premières saisons de Lucifer sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.

Source: TV Line

