La star de Mandalorian aurait été attirée par Kraven dans Spider-Man 3

Avec Disney et Sony triant leurs différences l’automne dernier, Spider-Man 3 devrait commencer le tournage en juillet, offrant aux fans une troisième sortie solo pour Peter Parker de Tom Holland au sein du MCU. Avec Vulture et Mysterio derrière lui, le mur-crawler est maintenant prêt à affronter un autre de ses ennemis les plus meurtriers dans le trio. Et toutes les preuves indiquent qu’il s’agit de Kraven le chasseur. Après tout, avec son identité secrète explosée et une accusation de meurtre / terrorisme lancée contre lui, Peter est la proie parfaite en ce moment.

Mais qui pourrait donner vie à Sergei Kravinoff? Eh bien, We Got This Covered a entendu nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Daniel Radcliffe était aux yeux de Moon Knight et Tom Holland était en pourparlers pour un caméo Venom 2, sans oublier que National Treasure 3 est en développement, tous ont depuis été confirmés – le nom que Marvel cherche pour la partie est Pedro Pascal, fraîchement en vedette dans The Mandalorian de Disney Plus en tant que chasseur de primes titulaire.

De plus, Pascal doit jouer un autre méchant de la bande dessinée cet été dans Wonder Woman 1984 – il sera le dernier ennemi de Diana Prince, l’homme d’affaires métahumain Maxwell Lord. Pourrait-il également compléter un trio de grandes franchises avec Spider-Man 3? Peut-être.

Comme c’est souvent le cas avec ces choses, cependant, il n’est qu’un acteur sur plusieurs que le studio a en vue. Cependant, le tournage débutant cet été, ils devront bientôt commencer à rechercher activement la bonne personne pour revêtir le pelage de peau d’animal du personnage. Et bien que Pascal ne soit pas quelqu’un à qui vous iriez nécessairement en tant que Kraven parfait – les fans suggèrent généralement des gens comme Gerard Butler ou Jeffrey Dean Morgan – il serait en fait un excellent choix pour le rôle, à notre avis.

En tout cas, le réalisateur Jon Watts a déjà clairement indiqué à quel point il voulait s’attaquer au méchant. De plus, nous savons que Spider-Man 3 va partiellement installer sa production en Islande, qui pourrait facilement doubler pour la Russie natale du chasseur. N’oubliez pas, un film solo de Kraven a également été annoncé par Sony en 2018. S’il est toujours en préparation, il pourrait très bien sortir de ce film, grâce à la nouvelle interconnectivité entre les studios.

