La star de McDonald & Dodds impressionne en tant que chef du SP John Houseman – HITC

Les fans de McDonald & Dodds sont impressionnés par James Murray dans le rôle du surintendant principal John Houseman.

Qui n’aime pas un bon mystère?

Au fil des ans, nous avons vu de nombreux récits sur l’intrigue se dérouler sur le petit écran et de nombreux excellents exemples ont été à la maison sur ITV.

Nous serions ici toute la journée à les raconter, mais des faits saillants évidents tels que Vera, Endeavour, Grantchester et Midsomer Murders viennent certainement à l’esprit, avec des retours récents prouvant qu’ils l’ont toujours. Cependant, le dernier à attirer l’attention est McDonald & Dodds, avec le premier épisode de long métrage arrivant le dimanche 1er mars 2020. Il a été salué pour son écriture et ses performances, et avec seulement deux épisodes au total, il est agréable à regarder et satisfaisant.

Peut-être ne devrions-nous pas être trop surpris que ce soit un plaisir vu qu’il s’agit des mêmes producteurs qui ont donné au public Poldark! De plus, Robert Murphy était responsable du script… sonner des cloches? Eh bien, il est un scénariste bien connu pour son travail sur DCI Banks.

Il y a beaucoup de talents à bord à la fois sur et hors écran, mais prenons un moment pour nous concentrer sur une certaine personne.

James Murray joue dans McDonald & Dodds

James Murray joue dans McDonald & Dodds en tant que surintendant principal John Houseman.

La série se concentre sur deux détectives incompatibles affectés à travailler ensemble. Ce récit étrange en couple crée de la bonne humeur tout au long, McDonald étant habitué au mode de vie trépidant de travailler dans le sud de Londres, contrairement aux Dodds maladroits. Cependant, ils apprennent rapidement qu’ils peuvent travailler avec leurs forces respectives.

James joue dans les deux épisodes; «La chute de la maison de Crockett» et «Le désert des miroirs». Travaillant aux côtés de Jason Watkins (The Crown) et Tala Gouveia (Cold Feet), il contribue à en faire un ensemble inoubliable.

L’acteur anglais de 45 ans a acquis une renommée précoce en incarnant Sandy Hunter dans le populaire feuilleton Coronation Street en 1998, mais bien sûr, il y a eu des faits saillants depuis lors. Alors, où l’avons-nous vu auparavant?

James Murray: Films et TV

Selon IMDb, il est apparu sur des écrans dès 1979, apparaissant dans un épisode de la série BBC Shoestring (il a joué Charlie). Avance rapide jusqu’en 1995 et son prochain rôle est dans le docteur Finlay (Gordon) avant de décrocher son rôle de Coronation Street quelques années plus tard.

Tout au long de sa carrière, il y a un certain nombre de faits saillants télévisés, notamment Age Before Beauty (Wesley), Him (Edward), Suspects (DCI Daniel Drummond), Defiance (maire Niles Pottinger), Cucumber (Daniel Coltrane), Chaos (Billy Collins), Primeval (Stephen Hart), Cutting It (Liam Carney) et Always and Everyone (Dr Danny Barton).

Il a également été dans des films tels que Kevin & Perry Go Large (Candice’s Adonis), Phoenix Blue (Rick), Nailing Vienna (Peter) et It’s Alive (Frank Davis).

Plus récemment, d’un autre côté, il a joué Caleb dans le blockbuster 6 Underground dirigé par Michael Bay 2019 avec Ryan Reynolds, qui est disponible en streaming sur Netflix.

Suivez James Murray sur Instagram

Si vous êtes un fan du travail de James et que vous souhaitez rester à jour avec lui, cela vaut vraiment la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @thejimmurray; il compte actuellement plus de 5 100 abonnés.

Sa biographie indique qu’il est également peintre et fondateur du Murray Parish Trust. Il y a un tas de superbes clichés à parcourir, dont un qui met en évidence l’un des meilleurs gâteaux d’anniversaire que nous avons vus – vous verrez ce que nous voulons dire!

Nous espérons que vous apprécierez les deux épisodes de McDonald & Dodds et nous avons hâte de voir ce qui se profile à l’horizon pour James Murray.

Dans d’autres nouvelles, qui joue Ted dans Last Tango à Halifax?