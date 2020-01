La star de ‘Outlander’ Caitriona Balfe révèle pourquoi la saison 5 est encore plus torride pour Jamie et Claire

Starz a promis de mettre fin à “Draughtlander” lorsque Outlander reviendra pour la saison 5. Si l’absence rend le cœur plus affectueux, l’attente peut entraîner encore plus de scènes d’amour entre Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe) pour compenser cela. .

Caitriona Balfe | Amy Sussman / .

Balfe était sur un panel Outlander pour la Television Critics Association le 14 janvier et a aperçu la relation de Jamie et Claire dans la saison 5. Outlander revient dimanche 16 février sur Starz.

Cette intrigue “Outlander” donne à Jamie et Claire plus de temps pour l’amour

La saison 5 d’Outlander voit Jamie et Claire s’installer à Fraser’s Ridge. Rester au même endroit signifie qu’il n’y a pas autant de distractions à leur histoire d’amour.

“Je pense que les circonstances de cette saison nous ont vraiment permis d’investir dans ces moments de relation”, a déclaré Balfe. “Nous voyons beaucoup plus l’intimité et la passion de Claire et Jamie, parce que nous avons le luxe d’être au même endroit la plupart du temps et c’est tellement agréable.”

L’amour n’est jamais facile sur ‘Outlander’

Cela ne veut pas dire que tout est harmonieux sur Fraser’s Ridge. Caitriona Balfe a déclaré que les difficultés quotidiennes défient toujours Jamie et Claire sur Outlander, mais ils sont capables de les surmonter.

Caitriona Balfe | Lia Toby / .

“Nous pouvons voir comment ils travaillent ensemble en tant que couple, les tensions et les pressions de ces choses extérieures, mais ils sont capables de se réunir et de se toucher les uns les autres et de se soutenir en quelque sorte”, a déclaré Balfe. “C’est vraiment agréable de les voir simplement converser en tant que couple de cette manière de soutien et de soutien émotionnel.”

L’une de ces pressions est la médecine moderne

Fraser’s Ridge peut donner à Claire et Jamie un foyer stable, mais en tant que médecin, Claire est déchirée. Elle sait comment fabriquer de la pénicilline pour sauver ses voisins, mais sur Outlander, il y a des conséquences à inventer quelque chose avant son temps dans l’histoire.

“Cela revient à jouer à Dieu et à jouer avec le cours de l’histoire”, a déclaré Balfe. “De toute évidence, elle était revenue au 18e siècle à l’origine avec sa seringue et sa pénicilline et nous avons vu comment elle s’en était servie par le passé pour se sauver lorsqu’elle était malade et aussi pour sauver Jamie. C’est donc quelque chose qu’elle a déjà utilisé dans le passé. C’est une chose essentielle pour lutter contre l’infection. “

Claire a peut-être épuisé sa future pénicilline, mais elle a toujours des connaissances médicales modernes qu’elle peut utiliser pour aider ses costars d’Outlander.

“Cela deviendra de nouveau nécessaire plus tard dans certains scénarios, mais ce sera également la cause de beaucoup de douleur et de problèmes pour Claire plus loin”, a déclaré Balfe. «Je pense que nous jouons beaucoup avec les conséquences de tester le destin et de jouer à Dieu. Je veux dire, il y a toujours des conséquences à ces choses. »

Ce n’est pas seulement de la médecine, ce sont des procédures faciles à réaliser au 20e siècle, mais considérablement plus risquées au 18e siècle d’Outlander.

“Nous voyons qu’elle prend ces grandes chances en explorant la chirurgie qu’elle aurait faite au 20e siècle et en essayant peut-être de développer des médicaments qu’elle aurait utilisés au 20e siècle”, a déclaré Balfe. “C’est certainement une entreprise très risquée pour Claire cette saison.”