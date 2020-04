La star de Ragnarok viserait le rôle du méchant dans le film flash

Le flash ne semble tout simplement pas prendre une pause. La production en difficulté a traversé plusieurs scénaristes et réalisateurs et si cela ne suffisait pas, la star Ezra Miller est sérieusement en eau chaude après qu’une vidéo a fait surface la semaine dernière de lui étouffant un fan.

Son avenir en tant que super-héros titulaire est désormais mis en doute, mais il semble que Warner Bros continue de faire avancer le film malgré tout. En fait, des sources proches du WGTC – les mêmes qui ont dit qu’un spectacle de Green Lantern arrive à HBO Max et Diana auront son armure Golden Eagle dans Wonder Woman 1984 – nous disent que le projet avancera probablement avec ou sans Miller dans le conduire. Et si les choses continuent, alors le studio a l’œil sur Cate Blanchett pour un rôle crapuleux.

Elle jouerait une version féminine de Mirror Master, nous dit-on, un personnage décrit comme quelqu’un possédant une expertise technique et des compétences considérables en matière d’utilisation de miroirs. Mirror Master peut utiliser des miroirs pour produire des effets tels que l’hypnotisme, l’invisibilité, les hologrammes et la capacité de voyager à travers les dimensions.

Le méchant ressemble à un croisement entre Mysterio et Doctor Strange pour tous les fans de Marvel, et bien qu’ils soient généralement représentés comme des hommes, nous avons récemment vu une actrice jouer le rôle via Efrat Dor dans The CW’s The Flash. Peu importe si c’est un homme ou une femme pour Blanchett, deux fois lauréat d’un Oscar, car elle a déjà joué un homme dans un film et quand il s’agit de s’attaquer aux méchants, sur la base de son travail en tant que Hela dans Thor: Ragnarok , elle conviendrait parfaitement.

Encore une fois, on ne sait toujours pas ce qui se passera avec Ezra Miller et s’il sera refondu ou non, mais de toute façon, il semble que Warner Bros ait toujours l’intention d’obtenir Le flash fait et nous serions tous d’accord pour voir l’actrice susmentionnée s’emparer de l’un des rôles crapuleux du film.