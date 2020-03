La star de ‘RHONY’ Dorinda Medley a un lien surprenant avec Brad Pitt

La star de Real Housewives of New York, Dorinda Medley, n’a jamais eu peur de partager son opinion. Après avoir été sur RHONY pendant les six dernières saisons, Medley n’a pas encore fui le drame – ou une merveilleuse fête. Pendant la Fashion Week de New York le mois dernier, Medley a abordé une variété de sujets, y compris sa connexion surprenante avec Brad Pitt et ce qu’elle pense des autres célébrités à Hollywood.

Dorinda Medley, star de «RHONY» | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Les plats de Dorinda Medley sur la famille royale

Medley a organisé un événement pour la Fashion Week de New York qui a présenté

plusieurs de ses co-stars RHONY, dont Carole Radziwill, Margaret

Josephs et D’Andra Simmons. Après le bash, Medley a été interrogé sur elle

réflexions sur le drame de la famille royale.

Au début de l’année, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils s’éloignaient officiellement des projecteurs royaux, une décision qui a rapidement été surnommée Megxit. La décision a attiré beaucoup de réactions des observateurs royaux du monde entier et la famille continue de ramasser les morceaux.

Bien que Dorinda Medley ait admis que la situation est compliquée, elle pense que le duc et la duchesse de Sussex auraient dû attendre un peu plus longtemps avant de prendre une décision aussi importante.

«C’est délicat. J’adore Londres et j’aime Queen

Elizabeth. Si c’était moi, j’aurais au moins attendu un peu. Je ne voudrais pas

veulent faire quoi que ce soit pour provoquer des perturbations. Écoutez, ils ont leur

», a-t-elle expliqué.

Medley a ajouté qu’elle ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de la

histoire et espère que le couple va beaucoup mieux maintenant.

Quelle est la plus grande obsession de la star de «RHONY»?

Medley a ensuite discuté d’un large éventail de sujets lors de son chat

avec Interview Magazine. De son amour de

shapewear à son amitié avec la mère de Lady Gaga, elle se retenait très peu.

Mais l’une des parties les plus intéressantes de l’interview est venue lorsque le RHONY

la star s’est ouverte sur certaines de ses obsessions.

Comme les fans de RHONY le savent bien, Dorinda Medley est une

fan de quoi que ce soit paranormal, et certaines de ses émissions préférées sont Paranormal

Chasseurs de témoins et de fantômes.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que Medley soit

très ouvert aux choses qui vivent en dehors du domaine de la science – et elle

estime que davantage de personnes devraient y prêter attention.

“Je crois que le monde est un endroit beaucoup plus grand que nous ne le savons, donc

Je suis ouvert à tout cela parce que je pense que c’est très pertinent. Quand on ne fait pas

je crois qu’il se passe quelque chose de plus grand, je pense que c’est un grand

erreur. Vous n’avez pas besoin de le prendre à 100%, mais vous devez écouter

», a-t-elle expliqué.

La star de télé-réalité a noté qu’elle s’excite même lorsqu’elle

ouvre un cookie de fortune. Alors que la plupart des gens font peu de cas des petites fortunes,

Medley pense qu’ils peuvent changer la vie.

Dorinda Medley révèle sa connexion avec Brad Pitt

Medley, bien sûr, a également mis à profit son lien surprenant avec

Pitt, mais pas avant de jaser sur la façon dont il a vieilli au fil des ans.

La star de RHONY a révélé qu’elle aimait aussi le discours de Pitt aux Oscars et a avoué qu’il semblait être une personne “tangible”. Pitt a remporté le prix du meilleur second rôle pour son rôle dans Once Upon a Time in Hollywood, avec Leonardo DiCaprio.

Il est facile d’accepter l’opinion de Dorinda Medley sur Pitt, qui

ne semble jamais décevoir ses fans. Mais elle a également partagé une histoire intéressante

sur la façon dont leurs chemins se sont croisés il y a de nombreuses années, à l’époque où Pitt et Angelina Jolie

étaient encore une chose.

“J’ai eu Brad Pitt et Angelina Jolie dans ma maison de ville pour dîner un soir avec Norah Jones”, a déclaré Medley. «Il y a longtemps, lorsque Richard Medley était vivant. Il est très terre à terre. Il est très anti-Hollywood. Il vient juste de se vanter de lui, c’est très sexy. J’étais très jalouse quand il s’est enfui avec Angelina Jolie. Je me disais: “Pourquoi pas moi?” “

Medley faisait référence à son mari, décédé tragiquement

d’une maladie à l’automne 2011. Pitt et Jolie étaient ensemble depuis bien plus de

une décennie avant de l’appeler quitte en 2016.

Quel avenir pour Dorinda Medley sur «RHONY»?

Alors que c’était génial d’entendre les pensées aimables de Medley à propos de Pitt, elle n’a pas hésité à sortir du drame dans la prochaine saison de RHONY. Bravo vient de sortir une bande-annonce pour la saison 12 qui présente Medley dans une confrontation passionnée avec le nouveau venu Leach McSweeney.

“Asseyez-vous, je n’ai jamais dit ça”, crie Medley au

débutant.

La bande-annonce présentait également une scène dans laquelle Medley a déclaré à Ramona

Chanteuse qu’elle est “une lâche”, ce qui est assez surprenant étant donné leur

histoire ensemble. Voici pour espérer que les deux choses se présentent avant le

réunion.

On ne sait pas pourquoi Medley et McSweeney sont en désaccord avec chacun

d’autres mais il est clair qu’ils ne s’entendent pas. En dehors de la remorque, Medley

a partagé une photo de casting sur les réseaux sociaux qui a remplacé le visage de McSweeney par un

emoji effrayé.

Les fans peuvent regarder Dorinda Medley jouer le drame lorsque la nouvelle saison des Real Housewives of New York démarre le 2 avril sur Bravo.