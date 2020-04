La star de ‘Spider-Man’ Michael Mando veut un film Scorpion autonome

Spider-Man: la star de Homecoming Michael Mando a déclaré qu’il aimerait voir un film Scorpion autonome.

Les retrouvailles ont vu un nombre surprenant de méchants de Spider-Man apparaître d’une manière inattendue. Le vautour de Michale Keaton s’est avéré être l’un des antagonistes les plus sympathiques que l’univers cinématographique Marvel avait créé jusqu’à ce moment et a présenté une version du Shocker en tant qu’antagoniste de soutien. De plus, le film présentait une version de Scorpion jouée par Michael Mando.

Dans le film, Michale Mando a joué Mac Gargan qui est la version la plus connue de Scorpion des bandes dessinées de Spider-Man. Dans Homecoming, la version de Michale Mando était celle d’un gangster impliqué dans un marché d’armes avec Vulture et envoyé en prison pour cela. Au cours d’une scène après les crédits, le personnage a été vu en train de parler à Vulture qui semblait mettre en place une sorte de taquinerie pour un futur film. Malheureusement jusqu’à présent, les futures apparitions de Scorpion ne se sont pas produites, mais l’acteur n’est pas contre le retour au rôle.

En parlant à ., Micahel Mando a parlé un peu de la possibilité d’un film Scorpion autonome et du grand potentiel que le personnage avait pour une telle histoire:

Certainement. Je pense que ce serait fascinant – un détective qui devient un voyou. Mac Gargan devient un peu fou, et il y a aussi cette autre histoire où il devient aussi Venom. Je pense que c’est un personnage très, très riche; c’est un personnage sombre. Et c’est un flic à la fin de la journée; c’est un détective. Je pense que ce serait quelque chose que je serais certainement quelque chose que j’aimerais regarder.

Que pensez-vous tous des commentaires de Michael Mando? Aimeriez-vous le voir obtenir un film Scorpion autonome? Préférez-vous le voir revenir en tant qu’antagoniste de Spider-Man? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Spider-Man: Homecoming stars Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly et Bokeem Woodbine, ainsi que Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Jon Favreau, Michael Chernus, Kenneth Choi, Hannibal Buress, Martin Starr, Michael Barbieri, Angourie Rice et Abraham Attah. Voici le synopsis officiel:

Un jeune Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), qui a fait ses débuts sensationnels dans Captain America: Civil War, commence à naviguer dans sa nouvelle identité en tant que super héros du web-slinging dans Spider-Man: Homecoming. Ravi de son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui, où il vit avec sa tante May (Marisa Tomei), sous l’œil vigilant de son nouveau mentor Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Peter essaie de retomber dans sa routine quotidienne – distrait par des pensées de se prouver qu’il est plus que votre ami Spider-Man – mais quand le vautour (Michael Keaton) émerge comme un nouveau méchant, tout ce que Peter détient le plus important sera être menacé.

Spider-Man: Homecoming est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray, Blu-ray 3D et DVD.

Source: .