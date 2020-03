La star de Spider-Man, Tom Holland, dit qu’il a volé des accessoires de ses films et que Marvel ne sait pas

Tom Holland a annoncé lors d’une interview avec BBC Radio 1 qu’il avait volé quelques accessoires lors du tournage de plusieurs Homme araignée films.

Tout en branchant le nouvel effort animé de Disney-Pixar Onward – dans lequel le jeune acteur exprime un elfe adolescent en mission pour ressusciter son père – Holland a admis avoir pris les accessoires de Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: loin de chez soi. Parmi les accessoires qu’il a mentionnés, il y avait un jeu de tireurs Web du costume Spider-Man et les lunettes améliorées par l’IA données à Peter Parker par Tony Stark (Robert Downey Jr.) après la mort héroïque d’Iron Man à la fin de Avengers: Fin de partie.

Au cours de la discussion, Holland a en outre avoué que sa maison était jonchée d’accessoires et de souvenirs de ses films précédents. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait avoir des ennuis en ramenant les accessoires à la maison, Holland a répondu qu’il ne l’avait pas encore fait, citant l’excès de doublons d’accessoires comme une bonne excuse pour ses habitudes sournoises.

“J’ai obtenu un ensemble de tireurs Web du costume Spider-Man, que Marvel ne connaît pas. Mais ils le font maintenant. J’ai les lunettes de Tony Stark. J’ai essayé de prendre un costume une fois, mais c’est un peu difficile de sortir du décor dans un costume Spider-Man », a déclaré l’acteur.

Cliquer pour agrandir

Holland a une gamme assez impressionnante de films à venir, Chaos Walking ayant récemment obtenu une date de sortie ferme pour janvier de l’année prochaine et le film Uncharted commençant enfin à tourner à la fin de ce mois. L’acteur prétend que ce dernier a l’un des meilleurs scripts qu’il ait jamais lu, mais seul le temps nous dira si les choses se dérouleront pour l’adaptation au jeu vidéo des aventures de Nathan Drake après avoir perdu 6 réalisateurs et être resté en enfer pendant plus d’une décennie.

Dernier point mais non le moindre, Homme araignée 3 sortira en salles le 16 juillet 2021. Homecoming et le réalisateur loin de chez soi Jon Watts reviendront derrière la caméra, mais les détails de l’histoire de la troisième sortie solo de Peter Parker dans le MCU sont assez minces jusqu’à présent. Comme toujours, cependant, surveillez cet espace pour en savoir plus.