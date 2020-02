La star de Split est un rappeur, comédien et acteur! – HITC

Il n’est certainement pas étranger aux amateurs de comédie.

Le Split est de retour et Ben Bailey Smith a rejoint le giron.

Quelle belle décision de casting!

Là encore, il n’y a pas eu de pénurie de ceux avec cette série dramatique juridique de la BBC. Écrit et créé par Abi Morgan, The Split est arrivé sur les écrans en avril 2018 et a immédiatement fait l’éloge du public.

Comme nous l’avons dit, il est brillamment moulé, avec des artistes tels que Nicola Walker, Stephen Mangan, Fiona Button, Annabel Scholey, Barry Atsma et bien d’autres sculpteurs de personnages fascinants.

L’excitation était forte pour la série 2 dès le début, et en effet, les épisodes avaient beaucoup à vivre. Heureusement, ils ont amené de nouveaux talents pour rejoindre les stars susmentionnées, avec des goûts de Damien Molony qui ont fait leur entrée cette fois-ci.

L’épisode 1 est arrivé le mardi 11 février 2020 et a taquiné une superbe nouvelle série, surtout compte tenu de ce nouveau venu…

Ben Bailey Smith dans The Split

Ben Bailey Smith joue dans la série 2 de Split!

Lui et Donna Air jouent un couple de célébrités qui réclament un divorce, comme l’a souligné iNews.

Qui est Ben Bailey Smith, demandez-vous? Eh bien, il est souvent appelé par le nom de scène Doc Brown. Le joueur de 42 ans est sans doute mieux connu en tant que rappeur, mais est également connu en tant que comédien.

C’est formidable de voir qu’ils l’ont jeté ici, mais où les téléspectateurs l’ont-ils déjà vu?

Ben Bailey Smith: Films et séries télé

Ben a une longue histoire sur le petit écran et est apparu dans la série populaire Miranda dès 2009, selon IMDb.

Les fans d’Inbetweeners se souviendront également de lui en tant que trafiquant de drogue lors du concert (Steve) de la saison 3. Bien qu’il n’apparaisse que brièvement, il fait vraiment une impression hilarante!

Parmi les autres projets télévisés dans lesquels il a joué, citons Hunter (Tyrone), Derek (Deon), Give Out Girls (Andy), Law & Order: UK (Joe Hawkins), Nurse (PC Dave), 4 O’Clock Club (Nathan), Brief Rencontres (Johnny Daniels), Fleabag (chef d’atelier), Bounty Hunters (DS Evans), Cleaning Up (Blake), Britannia (Rufus) et Silent Witness (Lt. Col. Ben Carmichael).

Il a également été dans des films tels que Level Up (Joel) et David Brent: Life on the Road (Dom Johnson). En tant que comédien, il convient évidemment de noter qu’il a également participé à des émissions comme Live at the Apollo.

Doc Brown assiste aux BAFTA Children’s Awards au Roundhouse le 26 novembre 2017 à Londres, en Angleterre.

Suivez Ben Bailey Smith sur Instagram

Vous savez ce qu’il faut faire…

Cela vaut vraiment la peine de suivre Doc Brown sur Instagram sur @ docbreezy88; il compte actuellement 11,5k abonnés impressionnants.

Il a fait la promotion de la série dans un article récent, en écrivant: «21 h ce soir, @bbcone et @bbciplayer, le vrai drame ne fait que commencer #TheSplit.

Espérons qu’il a raison et il y a encore beaucoup de grands moments à venir.

