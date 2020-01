La star de Suicide Squad serait censée jouer Ironheart de MCU

Il y a quelque temps, nous vous avions dit qu’il était prévu de remplacer Tony Stark / Iron Man dans le MCU par le jeune nouveau venu Riri Williams aka Coeur de pierre.

Si vous n’êtes pas familier avec le personnage, elle est un visage relativement frais dans les pages de Marvel Comics et est une étudiante géniale du MIT qui parvient à inverser l’armure de Stark, en l’utilisant pour lutter contre le crime. Prenant note de ses compétences, de son intelligence et même de voir un peu de lui en elle, Tony devient finalement le mentor de Riri et crée même une version IA de lui-même pour l’aider au combat.

Maintenant que Iron Man a quitté le MCU, la franchise a évidemment besoin de quelqu’un pour prendre sa place et des rapports récents ont montré qu’Ironheart ferait ses débuts dans un spectacle Disney Plus dans un proche avenir. En fait, nous savons déjà que la série en est à ses débuts et bien que le casting n’ait pas encore officiellement commencé, nous connaissons au moins une personne qui intéresse le studio.

Selon des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Marvel lorgnait Daniel Radcliffe pour Moon Knight et Disney faisait un trésor national 3, qui ont depuis été confirmés – Kevin Feige et co. regardent Storm Reid de The Suicide Squad – ou des actrices de type Storm Reid, si elles ne peuvent pas l’obtenir – pour le rôle. Et bien que les choses puissent toujours changer entre maintenant et le lancement du lancement, nous avons été assurés que c’est la direction dans laquelle ils se dirigent en ce moment.

Cela a également du sens, car Reid est exactement le type de jeune star montante sur laquelle Marvel aimerait mettre la main, le studio ayant pris de très nombreuses étoiles montantes au cours de la dernière décennie et les transformant en noms familiers. Ils ont l’habitude de le faire et souvent avec beaucoup de succès, donc enfermer Reid maintenant, alors qu’elle commence tout juste à faire son ascension à Hollywood, serait certainement intelligent. Et étant donné que cela nous vient des mêmes sources qui nous ont également dit que Deadpool 3 était en développement des mois avant que Ryan Reynolds ne le confirme, nous n’avons aucune raison d’en douter.

Dites-nous, cependant, aimeriez-vous voir Storm Reid, ou une actrice comme elle, jouer le rôle de Coeur de pierre? Ou aviez-vous quelqu’un d’autre à l’esprit? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions ci-dessous.