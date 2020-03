La star de Suicide Squad serait prête à jouer Hercules de MCU, May Cameo In Thor: Love And Thunder

Les cinéphiles ont déjà très bien connu Thor au cours de la dernière décennie du MCU, mais qu’en est-il de cet autre héros mythologique qui est une figure éminente de l’univers Marvel? Hercule existe depuis les années 60 et est un membre de longue date des Avengers. Il n’a pas été présenté sur grand écran jusqu’à présent, mais cela pourrait être sur le point de changer dans la prochaine phase 4.

Des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui nous ont dit que Marvel travaillait sur des séries télévisées pour Mme Marvel et She-Hulk, et que John Cena jouait le frère de Vin Diesel dans Fast & Furious 9 – disent qu’Hercules est sur son chemin vers le MCU. Les plans exacts du studio pour lui ne sont actuellement pas clairs, mais ils savent qu’ils veulent qu’il soit un joueur récurrent, avec une éventuelle série télévisée Disney Plus sur les cartes ainsi que de multiples apparitions de films possibles.

Hercules peut – notez l’accent ajouté – même apparaître dans Thor: Love and Thunder, nous dit-on. Cependant, ce ne serait qu’un petit rôle pour le personnage et équivaudrait probablement à un caméo. Ce n’est pas encore gravé dans le marbre non plus, mais étant donné que Herc est traditionnellement dépeint comme un rival du dieu du tonnerre, il serait très logique de l’introduire d’abord dans le MCU dans cette production.

Nous avons également entendu que Marvel lorgne Jai Courtney pour le rôle. La star australienne a déjà rejoint le genre des super-héros, bien sûr, grâce à son tour de Digger Harkness / Captain Boomerang dans Suicide Squad. Il est prêt à reprendre le supervillain dans le prochain The Gun Suicide Squad de James Gunn. Jouer à Boomerang a montré les talents de comédien de Courtney et nous savons qu’il peut jouer un héros d’action de ses nombreux autres rôles, il serait donc certainement un bon candidat pour le demi-dieu grec.

Dites-nous, cependant, êtes-vous excité par l’idée de Hercule arriver dans le MCU, peut-être même dès novembre 2021? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.