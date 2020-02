La star de ‘Supergirl’ Carl Lumbly rejoint ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’

Alors que la production se poursuit, la star de Supergirl, Carl Lumbly, a rejoint le casting des séries The Falcon et Winter Soldier de Marvel Studios.

The Falcon and the Winter Soldier est toujours en tournage et sortira sur Disney Plus en août. Il y a quelques semaines, nous avons eu notre premier look The Falcon and the Winter Soldier dans un spot télévisé Marvel Studios qui a joué pendant le Super Bowl. Alors que la série est toujours en tournage, The Falcon and the Winter Soldier continue d’ajouter à sa distribution.

Selon Deadline, The Falcon and the Winter Soldier a ajouté la star de Supergirl, Carl Lumbly. Dans Supergirl, Carl Lumbly a joué le père du Martin Manhunter. Carl Lumbly a également exprimé Martin Manhunter dans la série animée Justice League. Outre les projets Supergirl et DC, Carl Lumbly a également joué dans Men of Honor, Alias ​​et dans Doctor Sleep de l’année dernière.

Voici le synopsis officiel de The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) font équipe dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier stars Anthony Mackie comme Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan comme Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp comme Sharon Carter, Daniel Brühl comme Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et l’acteur de Supergirl Carl Lumbly ont été interprétés dans des rôles non divulgués.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur The Falcon et Winter Soldier et Supergirl!

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

