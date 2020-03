La star de ‘The Eternals’, Kumail Nanjiani, dit qu’elle n’utilise pas trop l’écran vert

Selon la star de The Eternals, Kumail Nanjiani, le film cosmique n’a pas besoin d’utiliser trop d’écran vert pour raconter son histoire.

Bien qu’il reste encore plusieurs mois avant l’arrivée des Eternals dans les salles de cinéma, Kumail Nanjiani a récemment expliqué que le film ne reposait pas trop sur un écran vert. Le film cosmique Marvel révélera une toute nouvelle race de super-héros vivant secrètement sur Terre qui se réunissent pour combattre un ancien ennemi appelé les Déviants. Cependant, il semble que le film essaie de rester un peu ancré en utilisant des effets pratiques.

Kumail Nanjiani joue Kingo dans le film, qui est un maître épéiste dans les bandes dessinées. La star est récemment apparue sur le podcast New Deadline de Deadline aux côtés de sa femme Emily Gordon pour parler des projets sur lesquels elle travaille actuellement. Il a discuté de son temps sur The Eternals, expliquant que le film Marvel est “surtout pratique” et qu’ils n’ont pas utilisé d’écran vert pour la majorité de la production.

“Il a l’air magnifique et c’est surtout pratique. Comme si nous n’avions pas du tout fait d’écran vert. “

Que pensez-vous des commentaires de la star de The Eternals, Kumail Nanjiani, sur l’utilisation d’un écran vert dans le film? Êtes-vous impatient de voir The Eternals? Faites retentir ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Eternals des Marvel Studios:

“The Eternals de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. À la suite des événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les a obligés à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, Les Déviants. “

Réalisé par Chloé Zhao à partir d’un scénario écrit par Matthew K. Firpo et Ryan Firpo, The Eternals interprète Richard Madden comme Ikaris, Gemma Chan comme Sersi, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayak comme Ajak , Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Barry Keoghan comme Druig et Angelina Jolie comme Thena. Kit Harrington a été choisi comme Dane Whitman.

The Eternals sortira en salles le 6 novembre 2020.

Source: New Hollywood

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.