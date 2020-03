La star de ‘The Eternals’, Kumail Nanjiani, partage la façon dont sa femme Emily Gordon se sent vraiment à propos de son corps déchiré

Travailler pour avoir l’air déchiré semble être un objectif central pour la plupart des acteurs, bien que loin d’être le cas. Les comédiens sont connus pour être fiers de toujours regarder hors de forme, quelque chose qu’ils ont utilisé à leur avantage dans les films / TV.

Quand quelqu’un comme Kumail Nanjiani ressemble soudain à un culturiste, cela va provoquer des réactions choquées. Nanjiani se bat depuis des années pour décrocher un rôle dans un film Marvel qui n’était pas seulement un rôle secondaire. Sa patience a payé en décrochant le rôle de Kingo dans The Eternals.

Pour atterrir, cependant, il a dû renforcer son corps dans le gymnase. Quand il y est parvenu, la réaction de sa femme a été plus que peu intéressante. Sa réponse pourrait prouver que d’autres choses dépassent l’image corporelle.

Qu’a dit Kumail Nanjiani au sujet de sa routine d’entraînement?

Je n’ai jamais pensé que je ferais partie de ces gens qui publieraient un torse nu assoiffé, mais j’ai travaillé trop dur pendant trop longtemps, alors nous y sommes. Soit vous mourez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir le méchant. J’ai découvert il y a un an que j’allais être dans Marvel’s Eternals et j’ai décidé de transformer mon apparence. Je n’aurais pas pu le faire si je n’avais pas eu une année complète avec les meilleurs entraîneurs et nutritionnistes payés par le plus grand studio du monde. Je suis content de ressembler à ça, mais je comprends aussi pourquoi je ne l’ai jamais fait auparavant. Cela aurait été impossible sans ces ressources et ce temps. Un grand merci à @grantrobertsfit qui a commencé à travailler avec moi au début de l’année et m’a fait comprendre la vraie douleur physique pendant des mois et des mois. Ensuite, une fois que nous avons commencé à tirer, un grand merci à @davidhigginslondon et à son équipe (@ellispartridge, @thebeardypt, @tomcheesemanfitness) pour m’avoir entraîné presque tous les jours et m’avoir rendu fort, souple et sans blessure. Je peux presque toucher mes orteils maintenant. (Et merci de m’avoir obligé à tricher David.) Matthews Street Catering pour ses plats délicieux et sains. Et enfin, le plus grand merci à @emilyvgordon pour m’avoir supporté de me plaindre et de ne parler que de m’entraîner et de suivre un régime pour l’année dernière. Je promets que je serai de nouveau intéressant un jour. #thirstyshirtless (Photo de @markupson.) (modifier: J’ai laissé une personne très importante: @lancecallahan qui m’a formé pendant 6 ans et m’a aidé à construire les fondations que je pouvais utiliser pour cela. Merci!)

Une récente interview que Nanjiani a faite sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard avait dit des choses hilarantes et perspicaces sur la façon dont il avait pu se mettre en forme pour The Eternals. À un moment de l’entrevue, Nanjiani a dit qu’il avait 152 livres. de muscle après avoir atteint le sommet de sa routine d’entraînement.

Shepard a fait son podcast sans chemise pour entrer dans l’esprit de parler de la condition physique des hommes et de se mettre en forme pour les films Marvel Cinematic Universe (MCU). Au cours de l’interview (avec son collègue invité Rob McElhenney), Shepard a noté que tous les acteurs du MCU sont souvent «maigres comme f * ck».

Nanjiani a convenu que devenir maigre est la partie la plus difficile de travailler pour ces rôles. Et pourtant, il a réussi à faire exactement cela, y compris en publiant des photos de lui-même sur Instagram en ayant l’air complètement buff cet automne dernier. Ceux qui connaissent Nanjiani depuis plusieurs années comme un comédien-acteur maigre ne pouvaient pas croire à quel point il avait l’air différent.

Comme il l’a dit sur le podcast Shepard, la femme de Nanjiani a réagi de manière inhabituelle. Au départ, c’était positif, jusqu’à aller dans une autre direction.

Commentaire de Kumail Nanjiani au sujet de son corps «ayant des coins»

Oui, ce commentaire lors de l’interview du podcast Shepard a suscité quelques rires. Les collègues comédiens de Nanjiani étaient probablement envieux de voir à quel point il serait devenu déchiré, y compris Shepard lui-même qui n’était apparemment pas aussi en forme.

La meilleure partie, bien sûr, était Nanjiani décrivant la surprise de sa femme pendant plusieurs semaines. Chaque fois qu’elle le voyait, elle devenait apparemment folle. Après trois semaines, cependant, elle semblait en avoir fini.

Son admission au cours du podcast a mis en place une discussion inattendue et intéressante sur la façon dont les femmes ressentent vraiment les hommes qui regardent de cette façon et si cela apporte toujours une attraction instantanée.

Nanjiani a noté que sa femme lui avait dit qu’il ne pouvait aller nulle part sans se regarder dans toutes les surfaces réfléchissantes. Pour elle, cela semblait se transformer en une impasse.

Les réactions d’Emily V. Gordon au corps de son mari sur les réseaux sociaux

Ceux qui ne connaissent pas la femme de Nanjiani devraient savoir que c’est Emily V. Gordon, une écrivaine de télévision populaire. Elle a utilisé son compte Twitter pour faire des commentaires sur le corps de son mari au cours des derniers mois.

Dans l’un de ses tweets, elle a noté que Nanjiani était toujours la même personne, malgré son nouveau look musclé. Rien de tout cela ne serait arrivé si Marvel n’avait pas payé pour aider Nanjiani à avoir les meilleurs entraîneurs et nutritionnistes du monde.

Non pas que Gordon soit complètement à bord avec son nouveau physique. Dans la dernière partie du podcast Shepard ci-dessus, Nanjiani a noté: «Elle m’a dit très sérieusement, si vous aviez ce corps lorsque nous nous sommes connectés, je penserais que quelque chose ne va pas chez vous. Je ne sortirais plus avec toi. »

Voir un commentaire comme celui-ci semble révéler que Gordon n’a été attiré par Nanjiani que pour la façon dont il était vraiment et non pour son apparence physique. Certains pourraient suggérer que le meilleur type de mariage ne passe pas par le nombre d’abs et strictement par la personnalité.