La star de “ The Office ” John Krasinski veut jouer ce personnage emblématique dans le MCU

La phase 4 de Marvel Cinematic Universe (MCU) est sur le point de décoller avec les premières de Black Widow et The Eternals sur grand écran cette année, avec The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision apparaissant sur Disney + à l’automne. Les fans savent qu’il faudra un certain temps avant de voir les anciennes propriétés de Fox ressusciter dans le MCU, mais cela n’a pas empêché les fans – et même les acteurs célèbres – de jouer les rôles.

Cela comprend l’ancien de The Office, John Krasinski. Les fans l’ont fantasmé lui et sa femme, Emily Blunt, en tant que nouveau Mr. Fantastic and Invisible Woman dans n’importe quelle version des Fantastic Four que le MCU propose. Jusqu’à présent, Krasinski est à bord

John Krasinski veut être M. Fantastic

Krasinski s’est essayé au MCU lors de sa première rencontre à la fin des années 2000. Il semblait qu’il avait une bonne chance de jouer à Captain America, car l’ancien Human Torch Chris Evans ne semblait pas particulièrement désireux de revenir dans le jeu des super-héros. Cependant, tout cela est sorti par la fenêtre lorsque Chris Hemsworth (par inadvertance?) A intimidé Krasinski.

Mais Krasinski veut une autre fissure chez Marvel. GamesRadar a cité Krasinski disant à Total Film: «J’adorerais être dans l’univers Marvel. J’adore ces films parce qu’ils sont amusants, mais je pense aussi qu’ils sont vraiment bien faits. Et certainement, beaucoup de mes amis sont dans ces films. Je ne sais pas quoi [Marvel] pensent. Mais s’ils me considèrent pour M. Fantastic, continuez à me considérer parce que j’adorerais ça. »

Si Blunt est également en baisse n’est pas établi. Mais elle était à l’origine le premier choix de Jon Favreau pour jouer à Black Widow avant de devoir se retirer en raison de conflits d’horaire. Maintenant, il y a des histoires qui, parce que Blunt a travaillé sur Jungle Cruise pour Disney, cela signifie que Marvel l’a tirée de côté pour une conversation. C’est probablement un vœu pieux, mais au moins la moitié du couple est intéressé.

Un couple réel a déjà été dans un film “Fantastic Four”

Fantastic Four, réalisé par Josh Trank et avec Miles Teller, Michael B.Jordan, Kate Mara, Jamie Bell, Toby Kebbell, Reg E. Cathey et Tim Blake Nelson, est sorti ce jour en 2015 (USA)

– SciFi31 (@ SciFi31) 7 août 2019

Si Krasinski et Blunt devaient faire équipe dans le film Fantastic Four du MCU, ce ne serait en fait pas la première fois qu’un couple réel jouerait avec des membres des Fantastic Four. Jamie Bell et Kate Mara, qui sont maintenant mariées et qui ont une petite fille, ont joué le rôle de The Thing and the Invisible Woman. Le futur Killmonger, Michael B. Jordan, était la torche humaine, tandis que Miles Teller était M. Fantastic.

Malheureusement, c’est lors du redémarrage de 2014 qui s’est transformé en un désordre infâme. Le réalisateur Josh Trank a saboté son propre film avec un tweet rapidement supprimé qui disait qu’il avait monté une excellente version du film, mais personne ne le verrait parce que Fox le lui a enlevé.

Si Blunt et Krasinski ne se retrouvent pas dans le nouveau Fantastic Four, Bell et Mara ne seraient probablement pas intéressés non plus parce que la plupart des personnes impliquées dans cette itération des Fantastic Four préfèrent le garder dans le rétroviseur. Marvel prévoit probablement de partir de zéro

John Krasinski pourrait-il réaliser un film MCU?

Si ce n’est pas dans les cartes pour que Krasinski et / ou Blunt soient dans le MCU, Krasinski pourrait peut-être envisager d’en diriger un.

À un moment donné, malgré son ancienne audition Marvel, il aurait pu sembler un choix étrange. Krasinski était connu pour ses émissions romantiques et / ou comiques, telles que The Office avant de devenir une star de l’action jouant Jack Ryan pour la série Amazon.

Plus récemment, Krasinski est devenu réalisateur, réalisant quelques épisodes de The Office avant de réaliser son premier long métrage avec The Hollars, qui n’est pas trop connu. Le public et les critiques ont donc été surpris lorsque Krasinski s’est avéré être un directeur d’action très compétent avec A Quiet Place. La suite, également réalisée par Krasinski, devrait sortir en mars

Donc, lorsqu’on lui a demandé s’il serait un directeur de MCU, il était quelque peu surprenant que Krasinski ait dit: «Oh mec, diriger l’une de ces choses? Je ne pense pas que je suis ton gars. Mais si je devais agir en un? Je m’amuserais tellement. “