La star de The Witcher, Henry Cavill, est-elle célibataire?

Henry Cavill est surtout connu pour avoir joué le rôle de Superman dans le film Man of Steel de 2013. Les fans du bel acteur étaient ravis de le voir dans la série Netflix The Witcher. Cette nouvelle série a été si bien reçue que les critiques l’ont comparée à Game of Thrones.

Bien sûr, les compétences de l’acteur britannique devant la caméra ne sont qu’une partie de ce que les gens trouvent fascinant. Il y a aussi beaucoup d’intérêt pour sa vie privée: est-il célibataire? A-t-il une petite amie?

Voici ce que nous savons de Cavill et de sa vie romantique.

La carrière florissante d’Henry Cavill

Cavill a travaillé régulièrement en tant qu’acteur depuis 2001 alors qu’il n’avait que 18 ans. En 2007, il a décroché un rôle dans le drame Showtime The Tudors, qui l’a traversé dans le monde du célèbre.

Quelques années après la fin du spectacle en 2010, il a pris le rôle de Superman, et le film a fait de lui un nom connu. Cavill a joué dans plusieurs films d’action depuis, dont Batman v Superman: Dawn of Justice et Justice League.

Netflix a sorti The Witcher fin décembre 2019, et il apparaîtra sous le nom de Sherlock Holmes dans le film Enola Holmes, dont la sortie est prévue en 2020.

Il est clair que la vie professionnelle de Cavill se déroule bien. Sa vie personnelle est-elle tout aussi heureuse? Cavill n’est pas marié, il est donc libre de profiter de la vie de célibataire.

La vie amoureuse de Henry Cavill est sauvage

Il n’est probablement pas surprenant d’apprendre que Cavill n’a aucun problème à trouver une date. Cavill a fréquenté une cavalière anglaise de saut d’obstacles nommée Ellen Whitaker pendant des années. Les deux ont même été fiancés pendant un certain temps en 2011, avant de se séparer tranquillement.

Certains de ses choix ont soulevé quelques sourcils. En 2016, il est sorti avec l’actrice Tara King. La chose inattendue de leur relation était que King avait 19 ans à l’époque, 13 ans de moins que Cavill. Il ne semblait pas tout à fait correct pour un homme de 32 ans de sortir avec une femme qui n’était pas assez âgée pour acheter de l’alcool.

Avant cela, il est sorti avec Marisa Gonzalo, qui avait 10 ans sa cadette. Ce n’était pas la chose la plus étrange de leur relation, cependant. Alors que Cavill est une militante des droits des animaux, Gonzalo est une chasseuse qui publie des photos d’elle avec les animaux qu’elle a tués. Finalement, Cavill a découvert qu’elle fuyait des informations sur leur relation avec la presse et il a rompu avec elle.

Il semble qu’il préfère les femmes plus jeunes. Il a dit une fois dans une interview avec Playboy que son style de vie rend difficile une relation amoureuse. Il ne se voyait pas se débrouiller avec quelqu’un qui avait sa propre vie à vivre.

Il a dit: “C’est un style de vie difficile … Donc, à moins que je rencontre quelqu’un qui est très, très jeune et qui n’a pas encore commencé sa carrière …”

Qui sort avec Henry Cavill maintenant?

Nous avons tous été blessés, nous nous sommes tous trompés, avons fait confiance à la mauvaise personne, fait le mauvais pari, tourné dans le mauvais sens, fait CETTE erreur. Ce que nous avons vécu est important, il nous définit. Mais ce qui est plus important, et souvent oublié, c’est que nous décidons comment il nous définit. L’expérience, la décision ou le moment lui-même ne le font pas. D’autres essaieront presque toujours de vous définir par des transgressions passées plus rapidement que vos succès passés. J’ai fait des erreurs, j’ai été quelqu’un dont je ne suis pas fier à maintes reprises. Je suis tombé. J’ai aimé la mauvaise personne. J’ai échoué. J’ai été blessé. J’ai mal. C’est la vie! Dans la vie, nous allons nous tromper… beaucoup. Ce que j’ai essayé de faire et essaye toujours de faire à chaque fois, c’est de reconnaître ces erreurs et de les modeler à mon avantage. Faites-leur un moyen de m’améliorer. Nous avons tous eu une mauvaise expérience grâce à quelqu’un d’autre. Ne laissez pas cette mauvaise expérience décider comment et qui vous êtes. Ne laissez pas cela vous empêcher de l’amour ou du succès ou d’essayer quelque chose. N’exprimez pas votre douleur sur ou contre les autres dans le but de les abaisser et de les retenir et de crier votre fureur au monde. Ne vous laissez pas transformer en monstre qui vous a blessé. Profitez de cette expérience! Courez avec. Prenez la somme de votre passé et faites-en votre outil pour aborder l’avenir. Allez de l’avant et aimez les expériences que vous avez, utilisez-les pour vous définir et faire de vous la meilleure version de vous-même qui soit humainement possible. Votre vie est à vous et sera ce que vous voulez qu’elle soit. Aimez, grandissez, poursuivez, efforcez-vous, mettez-vous au défi. Ayez peur pour être courageux. La vidéo ci-dessus montre à quoi ressemble un mouvement positif vers l’avant, la détermination, la bravoure, la volonté, le dévouement et le respect de soi. Voici ma Lucy. Elle est l’une des meilleures cascadeuses au monde. Elle s’est définie. Elle continue de se définir. Elle grandit, tous les jours. Elle est Lucy Cork parce qu’elle le dit.

Au cours des dernières années, Cavill a été avec Lucy Cork, une cascadeuse avec qui il a travaillé dans le passé. Les deux se voient depuis 2017, bien qu’ils se soient séparés pendant un petit moment en 2018.

Une fois Cavill lui a posté un hommage émotionnel sur sa page Instagram. Peut-être que Cavill est prêt à s’installer, et Cork est le bon partenaire pour lui. Le temps nous le dira, et en attendant, nous pouvons tous profiter de ce couple indéniablement magnifique.