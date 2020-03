La star de ‘Twilight’ Kellan Lutz a dit une fois qu’il s’était perdu dans le ‘Glitz and Glamour’ – Voici pourquoi

Lorsque vous pensez souvent à la franchise Twilight, les acteurs Robert Pattinson et Kristen Stewart sont peut-être les premiers à penser. Cependant, la série de films a popularisé plusieurs autres acteurs, tels que Kellan Lutz. Dans une interview d’il y a quelques années, l’acteur, qui joue maintenant dans une émission de CBS, a parlé de son expérience en participant au cinéma.

Kellan Lutz | Francis Specker / CBS via .

Kellan Lutz dans la franchise «Twilight»

Dans une interview avec The Hollywood Reporter en 2018 autour du 10e anniversaire de Twilight, Lutz a parlé de la franchise de cinéma, disant que le temps avait «passé».

“Si je pouvais revenir en arrière et recommencer, je pense que je m’en souviendrais davantage”, a-t-il déclaré. “Je pense que lorsque vous venez de vous lancer dans quelque chose et que cela décolle à un niveau si exponentiel que vous vous perdez dans les lumières clignotantes, les paillettes et le glamour. Et je me souviens de beaucoup de moments. Ce fut un souvenir spécial et un moment de ma vie. Cela fait 10 ans et il semble que c’était hier. “

Il a également déclaré, réfléchissant à la franchise: «Cela aurait été cool si cela avait duré, mais vous pouvez voir pourquoi. Nous sommes jeunes et nous sommes dans cette franchise, il y a beaucoup de choses qui vous tirent dans des directions différentes. Mais c’était beau tant que ça a duré. »

Sur la façon dont les fans se sont tellement investis dans la romance entre Bella (Stewart) et Edward (Pattinson), Lutz a également réfléchi. «Je pense que c’était beau d’en faire partie. Je pouvais voir pourquoi cela se produit. Les livres ont été magnifiquement écrits pour ces deux personnages et naturellement, ils gravitent simplement vers [sic] », a-t-il ajouté.

L’acteur joue maintenant dans «FBI: Most Wanted» de CBS

Lutz a maintenant un rôle principal dans un drame procédural de CBS, FBI: Most Wanted. La série est le premier spin-off de la série, le FBI. Il joue dans la série avec Julian McMahon, Keisha Castle-Hughes, Roxy Sternberg et Nathaniel Arcand.

Dans la série, il incarne Ken Crosby, qui est un agent spécial du FBI. Le spectacle est de Dick Wolf, le créateur des franchises Law & Order et Chicago.

“Ce qui est cool avec un spectacle de Dick Wolf, c’est à quel point il est bien huilé”, a déclaré Lutz plus tôt cette année. “Nous avons la meilleure équipe de tournage, les meilleurs acteurs et les meilleurs scénaristes. Habituellement, il faut du temps pour que tout le monde fonctionne comme une unité et c’était facile. Le sujet est vraiment sombre et vraiment granuleux. Nous sommes une équipe d’élite qui poursuit les criminels les plus odieux. Le pire du pire. Quand j’ai regardé notre pilote de porte dérobée du FBI dans le FBI: Most Wanted et que nous avons fait exploser le bras d’un gars… c’est comme un film vraiment sombre. »

FBI: Most Wanted et FBI sont tous les deux diffusés chaque semaine sur CBS.