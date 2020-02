La star de Zombieland aurait l’intention de jouer à Jill Valentine dans Resident Evil Reboot

Resident Evil a fait un retour en force récemment avec son remake du deuxième chapitre, qui a conduit la franchise à monter à bord du train de redémarrage de manière majeure. Il y a aussi une série dérivée Netflix en cours et une réinvention de film qui mettra en vedette des personnages mémorables des titres de la console. Dont l’un sera Jill Valentine, et maintenant il semble que les producteurs regardent une star de Zombieland pour jouer le rôle.

Bien sûr, Resident Evil a toujours été l’une des plus grandes franchises du monde du jeu et, comme celles infectées par le T-Virus, il ne semble jamais rester mort trop longtemps. La série a connu des hauts et des bas, bien sûr, mais elle a connu une forte résurgence de popularité grâce au succès massif du remake de Resident Evil 2, comme mentionné ci-dessus. Les films ont également été un tour de montagnes russes de succès et d’échec. En fin de compte, que vous les aimiez ou que vous les détestiez, tous ensemble, ils ont rapporté 1,2 milliard de dollars au box-office et c’est certainement impressionnant.

Selon nos sources cependant – les mêmes qui nous ont dit que Bill Murray revenait pour Ghostbusters: Afterlife et un nouveau film Scream est en préparation, tous deux confirmés depuis – les producteurs derrière le redémarrage de Resident Evil lisent Abigail Breslin pour le rôle de Jill Valentine, membre des STARS du service de police de Raccoon City et le personnage principal du prochain remake très attendu de Resident Evil 3. Breslin n’est pas non plus étrangère à tuer des zombies, en tant que star de deux films de Zombieland, et elle est certainement une candidate solide pour donner vie à l’héroïne emblématique du jeu vidéo sur grand écran.

Breslin n’a pas été le seul rumeur pour le prochain redémarrage de Resident Evil. La star des Titans, Brenton Thwaites, serait aux yeux de Chris Redfield et les producteurs seraient également intéressés par la star de Guns Akimbo, Samara Weaving, pour le rôle de Claire Redfield. Pour l’instant, personne n’a officiellement signé pour l’instant, mais le projet pourrait potentiellement avoir une très bonne distribution.

Dites-nous, cependant, pensez-vous qu’Abigail Breslin est un bon choix pour jouer Jill Resident Evil redémarrer? Faites-nous savoir ci-dessous et surveillez cet espace pour en savoir plus.