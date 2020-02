La star des «amis» David Schwimmer explique pourquoi l’émission était «révolutionnaire» à son époque

Même si le 25e anniversaire de Friends a déjà eu lieu en 2019, il y a encore beaucoup à analyser sur le spectacle en fonction de la durée de sa diffusion et de sa pertinence continue. Il est facile d’ignorer quelques éléments basés sur le battage médiatique et les références plus apparentes à la série sur les réseaux sociaux.

En regardant un peu plus profondément, on commence à réaliser à quel point la série a été révolutionnaire, quelque chose noté récemment par David Schwimmer. Bien qu’il ait été noté que son personnage de Ross est l’un des personnages les plus méprisables de l’histoire de la télévision, Schwimmer lui-même est une personne très perspicace sur ce que signifie Friends dans la culture pop.

Selon lui, c’est peut-être la série la plus influente de son temps qui a mis en place une narration plus inclusive pour les sitcoms à suivre. A-t-il raison, ou s’agit-il simplement d’une hyperbole révisionniste?

David Schwimmer a récemment déclaré qu’il avait fait pression pour plus d’inclusion

David Schwimmer | Noam Galai / . pour AMC

Dans une interview avec The Guardian, Schwimmer a parlé des aspects révolutionnaires de Friends. Pendant la durée de l’émission, il a poussé les producteurs à inclure plus de femmes de couleur comme copines de Ross.

Malgré le fait que Ross soit avec Rachel (Jennifer Aniston) à la fin – après dix saisons d’une relation encore et encore – n’oublions pas que Ross est sorti avec des femmes de couleur occasionnelles. Il est notamment sorti avec une femme asiatique nommée Julie dans la saison 2, jouée par l’actrice sino-américaine Lauren Tom, et a été pris dans un triangle amoureux avec une femme afro-américaine nommée Charlie, joué par la comédienne Aisha Tyler, dans la saison 9. Gabrielle Union même fait une brève apparition comme un intérêt amoureux pour Ross et Joey (Matt LeBlanc).

“J’étais bien consciente du manque de diversité et j’ai fait campagne pendant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur”, a déclaré Schwimmer au Guardian. «L’une des premières petites amies que j’ai eues dans l’émission était une femme d’origine asiatique et américaine, et plus tard je suis sortie avec des femmes afro-américaines.»

Désormais, les fans peuvent attribuer à Schwimmer le mérite d’en faire une réalité, quelque chose qui n’aurait pas pu se produire sans lui. Considérant que Friends est toujours critiqué pour avoir rendu tous les personnages principaux de l’appartement blancs – tous les personnages principaux datés à une écrasante majorité également – au moins il y avait une inclusion trop rapidement oubliée.

“Ce fut une poussée très consciente de ma part”, a déclaré Schwimmer.

En cours de route, il y a eu d’autres problèmes que Friends a réussi à aborder au-delà de ce que même Seinfeld a réussi à faire. Il semble que Seinfeld soit la série qui tire le plus de gloire en amenant les choses à la pointe de la comédie.

En comparaison, Friends a abordé des sujets considérés comme largement tabous dans les années 1990. Aucune sitcom auparavant (à part, sans doute, All in the Family) n’était aussi franche sur les situations sexuelles, les gays, les problèmes transphobes et même les adoptions.

Retour sur certains des sujets abordés par les «amis»

Comme Schwimmer le note dans l’interview ci-dessus, il n’y avait pas de spectacle avant les amis traitant le sexe avec tant de désinvolture. Ils ont développé cela en traitant non seulement du sexe hétéronormatif, mais aussi des situations similaires entre les personnages LGBTQ.

Au moment des premières diffusions, il y avait des baisses de mâchoire sur la façon dont ils l’ont fait, allant presque au-delà de ce que Seinfeld avait fait en parlant ouvertement de scénarios sexuels embarrassants. Depuis que Friends a réussi à rendre le sexe hilarant, NBC a en quelque sorte laissé cela devenir un nouveau précédent.

Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas commis d’erreurs en cours de route. Si les critiques selon lesquelles Friends n’est pas assez diversifié dans le casting d’origine sont valables, ils ont également lancé des blagues que beaucoup considèrent comme insensibles de nos jours.

Peut-être vaut-il mieux regarder ces blagues dans le contexte de l’époque et comment la série n’avait pas le choix juste pour pouvoir ajouter ces sujets dans le script.

Le spectacle peut-il être pardonné pour ses blagues transphobes?

Re-Watching: Amis

Toute la dynamique entre Chandler et l’identité de genre de son père est vraiment nulle. C’est tellement transphobe.

Mais d’une certaine manière, je suis heureux que cela semble si obsolète.

– Hannah Hart (@harto) 15 septembre 2019

L’une des plus grandes critiques adressées à Friends maintenant qu’elle se poursuit dans l’univers du streaming est l’ancienne intrigue du père de Chandler transgenre. S’attaquer à cela était déjà délicat à l’époque car aucune émission n’avait jamais eu un complot sur une personne transgenre. Non, pas même Seinfeld.

En raison de l’intrigue, l’émission a fait des blagues transphobes malheureuses auxquelles la plupart des gens grimacent aujourd’hui. Pour ceux qui comprennent la période, il aurait peut-être fallu simplement mentionner les personnes trans dans les intrigues.

“Je m’en fiche”, a déclaré Schwimmer au Guardian à propos de la critique. «La vérité est également que cette émission a été révolutionnaire en son temps pour la façon dont elle a traité le sexe avec désinvolture, le sexe protégé, le mariage gay et les relations. Le pilote de l’émission était la femme de mon personnage l’a quitté pour une femme et il y avait un mariage gay, de mon ex et de sa femme, auquel j’ai assisté. “

«Je pense que la plupart du problème aujourd’hui dans tant de domaines est que si peu est mis en contexte», a-t-il poursuivi. «Il faut le regarder du point de vue de ce que la série essayait de faire à l’époque. Je suis la première personne à dire que quelque chose était peut-être inapproprié ou insensible, mais j’ai l’impression que mon baromètre était assez bon à l’époque. “