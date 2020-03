La star des “ Avengers ” Chris Evans partage un aperçu de la vie en quarantaine

La star des Avengers et ancien acteur de Captain America Chris Evans a partagé son regard sur sa vie en quarantaine au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le coronavirus a affecté le monde de plus de façons que quiconque ne s’y attendait. Aux États-Unis, plusieurs villes et États sont en verrouillage pour empêcher la propagation de Covid-19. De nombreuses personnes se mettent également en quarantaine de leur plein gré dans leur maison afin d’empêcher qu’elles-mêmes et d’autres ne soient infectés. Cela a également inclus la star des Avengers et l’ancien acteur de Captain America Chris Evans.

Chris Evans, bien sûr, a joué le rôle de Captain America pendant près d’une décennie. Apparu pour la première fois dans Captain America: The First Avenger, Chris Evans a joué le rôle 10 fois au total en tant que personnage principal et dans des apparitions supplémentaires. L’ancienne star des Avengers, cependant, prend maintenant les choses un peu en raison de l’épidémie de coronavirus.

Dans un récent post, Chris Evans a partagé avec qui il partageait sa vie en quarantaine. Vous pouvez voir le post complet ci-dessous:

Homebodies pic.twitter.com/b3s5BMcabP

– Chris Evans (@ChrisEvans) 23 mars 2020

