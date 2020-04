La star des Avengers Elizabeth Olsen Trolls fans avec Marvel Secrets

La star des Avengers et l’actrice de Scarlet Witch, Elizabeth Olsen a séduit les fans de Marvel en leur promettant des secrets.

Scarlet Witch d’Elizabeth Olsen a été présentée pour la première fois dans une scène d’après-crédits dans Captain America: The Winter Soldier. Elle apparaîtrait alors comme une antagoniste dans Avengers: Age of Ultron avant de devenir un héros à part entière dans Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. Sa dernière apparition était dans Avengers: Fin de partie et est actuellement prête à reprendre le rôle de la prochaine série Disney + WandaVision. Cependant, Elizabeth Olsen a un autre passe-temps qu’elle utilise maintenant pour taquiner les fans de Marvel.

Depuis que le coronavirus a fermé Hollywood, les célébrités du monde entier ont trouvé de nouvelles façons de s’occuper. L’actrice Scarlet Witch a pris ce temps pour publier des vidéos sur son histoire Instagram où elle parle de jardinage. Dans l’une de ses dernières vidéos, l’actrice a dévoilé un secret des Avengers qui s’est avéré être un gros faux.

Vous pouvez voir la vidéo complète d’Elizabeth Olsen ci-dessous:

Que pensez-vous tous de la représentation d’Elizabeth Olsen de Scarlet Witch? Avez-vous hâte de la voir dans WandaVision? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

La dernière apparition d’Elizabeth Olsen en tant que sorcière écarlate était dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis de l’intrigue du film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur 4K Ultra HD, Blu-ray, numérique, DVD et sur Disney Plus.

