La star des Avengers, Robert Downey Jr., lors du retour d’Iron Man: “ Nous verrons ”

Avengers: la star de Endgame, Robert Downey Jr., semblait ouverte à la possibilité de revenir en tant qu’Iron Man.

Avengers: Fin de partie de Marvel Studios s’est terminé avec Iron Man de Robert Downey Jr. se sacrifiant pour vaincre Thanos et protéger l’univers d’une seconde décimation. Bien sûr, beaucoup ont été attristés de voir Robert Downey Jr. se retirer du rôle d’Iron Man après plus de dix ans, mais l’acteur a noté que toutes choses se terminaient lorsqu’on l’interrogeait sur sa réaction au sort du héros des Avengers lors d’une interview avec Aujourd’hui:

“Vous savez, maintenant que je suis d’âge moyen, pour être honnête, vous commencez à regarder les neuf derniers et vous dites:” Oh, cela fait partie du voyage. Que les choses se terminent. Vous savez, tout le monde va quelque part. “

Alors que le temps de Robert Downey Jr. en tant qu’Iron Man semble avoir pris fin, on a demandé à l’acteur s’il gardait la porte ouverte pour un éventuel retour d’Iron Man sur la ligne. En réponse, Robert Downey Jr.a indiqué qu’il était au moins ouvert à l’idée de rejouer Iron Man après Avengers: Fin de partie:

«Je suis tellement content que je me suis retrouvé là où je suis. Vous savez, j’ai beaucoup de chance. Donc, je ne suis pas le genre de gars qui… je veux essayer de garder ça chic. Nous verrons.”

Aimeriez-vous revoir Robert Downey Jr. plau Iron Man ou Avengers: Fin de partie était-il la fin parfaite pour le personnage?

Voici le synopsis officiel de Avengers: Endgame de Robert Downey Jr.

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Aujourd’hui

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC