La star des ‘Avengers’, Robert Downey Jr., vend des empreintes de mains à des fins caritatives

Robert Downey Jr.a peut-être fini avec les Avengers, mais cela ne l’empêche pas de vendre des empreintes de mains pour des événements caritatifs pour des tragédies réelles.

Comme nous le savons tous, l’Australie a été confrontée à l’un des pires incendies de forêt de l’histoire qui s’est propagé sur tout le continent et a mis en danger l’avenir de plusieurs espèces d’animaux. De nombreuses célébrités se sont tournées vers leurs comptes de médias sociaux pour aider à faire connaître les incendies et faire un don à diverses causes caritatives pour lutter contre l’incendie et potentiellement sauver les différentes espèces menacées qui vivent sur le continent. Maintenant, Robert Downey Jr. a trouvé un moyen d’amener les gens à faire un don à la cause.

Dans un récent post, la star des Avengers a partagé une façon dont il recueille des fonds pour aider l’Australie. Dans ce document, il a révélé qu’il vendait ses empreintes de mains avec un autographe sur le papier sur lequel se trouve l’impression. Vous pouvez voir le billet complet de Robert Downey Jr. ci-dessous:

Que pensez-vous du post de Robert Downey Jr.? Est-ce un bon moyen d’aider à collecter des fonds pour les incendies de forêt en Australie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

