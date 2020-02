La star des Eternals Kumail Nanjiani donne des conseils à Simu Liu de Shang-Chi

La star des Eternals Kumail Nanjiani a offert quelques conseils à son collègue acteur Marvel Studios Simu Liu, qui dépeint le héros titulaire de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux.

La programmation de la phase 4 de Marvel Studios comprendra des longs métrages tels que The Eternals and Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings. Alors que The Eternals a terminé la production, Shang-Chi et la légende des dix anneaux se prépare à commencer le tournage en Australie au début de cette année.

Parmi les nombreux membres de la distribution de The Eternals, il y a Kumail Nanjiani, qui a assommé Internet avec une photo de son nouveau physique amélioré pour son rôle de Kingo. Lors d’une interview avec etalk, Kumail Nanjiani a été invité à savoir s’il avait des conseils pour Simu Liu avant que l’acteur ne commence à filmer Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Alors que Kumail Nanjiani a noté que Simu Liu était déjà en grande forme, la star de The Eternals a conseillé à l’acteur de Shang-Chi de se rappeler de s’amuser avec le rôle:

«Eh bien, Simu était déjà en très bonne forme. Non pas que je ne l’étais pas- Simu est déjà en grande forme, et il va se remettre en forme. Nous l’avons rencontré, nous l’avons rencontré à Comic-Con, il était très, très gentil. Je suggère, amusez-vous, profitez-en. Il peut être très difficile lorsque vous faites une grande chose comme ça d’aimer vraiment – vous voulez vous concentrer, mais il peut parfois être difficile de ne pas en profiter pendant que vous le faites. Ce serait donc mon conseil pour lui, amusez-vous. »

Voici le synopsis officiel de The Eternals de Kumail Nanjiani:

«Les Eternals de Marvel Studios présentent une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. À la suite des événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, The Deviants.

Réalisé par Chloé Zhao à partir d’un scénario écrit par Matthew K. Firpo et Ryan Firpo, The Eternals interprète Richard Madden comme Ikaris, Gemma Chan comme Sersi, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayak comme Ajak , Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Barry Keoghan comme Druig et Angelina Jolie comme Thena. Kit Harrington a été choisi comme Dane Whitman.

The Eternals sortira en salles le 6 novembre 2020, tandis que Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le 12 février 2021.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

