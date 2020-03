La star des flèches Stephen Amell dit qu’il en a fini avec la flèche

Des mondes sont morts, des mondes ont vécu, et à la fin de l’événement «Crisis» dans The CW’s Arrowverse, le multivers fictif de super-héros qu’Oliver Queen a lancé en 2012 avec La Flèche n’était pas pareil.

L’arc de Stephen Amell en tant que tueur à gages dans la première saison de l’émission à succès pour l’homme qui, à la fin, a sauvé le monde entier de l’Anti-Monitor et a donné naissance à un nouveau multivers de héros est l’un des plus approfondis études de personnages dans l’histoire des bandes dessinées. Dès le tout début, la Flèche verte portait pratiquement l’Arrowverse avec sa popularité; d’où le nom. En tant que tel, les producteurs exécutifs ont décidé de retirer tous les arrêts et de donner au personnage d’Amell le chant du cygne ultime en tant que héros qui a tout déclenché. Et quelle meilleure façon de raconter l’histoire du justicier à capuchon vert que de lui faire le sacrifice ultime d’un héros? Ou le traitement Iron Man, si vous voulez?

Maintenant, Oliver Queen n’est plus, et son histoire s’est terminée lorsque la huitième et dernière saison d’Arrow s’est terminée il y a deux mois. La question que chaque fan se pose, cependant, est de savoir si Amell reviendra jamais. Lors d’une conversation sur Instagram aujourd’hui, quelque chose que l’acteur fera tous les jours dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de COVID-19, on lui a demandé s’il envisageait d’apparaître dans l’une des autres émissions de CW, à laquelle il a répondu:

“Non, j’ai terminé. C’était bien. Cela a duré huit bonnes années, mais il était temps de le faire. »

Amell a admis, cependant, que c’était une sorte de regarder des promos étranges pour d’autres Arrowverse maintenant que la sienne était terminée.

“C’était bizarre de voir à nouveau des promotions pour Supergirl, Flash et Batwoman”, a-t-il poursuivi. «Cela semble être une vie différente. Je ne pense pas que je recommencerai. “

La CW a fait ses preuves en ressuscitant des personnages morts, et bien que l’acteur semble résolu avec ce commentaire, nous pouvons encore le voir se déguiser en vert.

Mais aimeriez-vous le voir revenir? Ou pensez-vous que ce fut une fin concluante et satisfaisante pour La Flèche? Sonnez dans la section des commentaires ci-dessous.