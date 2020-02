La star des Property Brothers Jonathan Scott révèle que lui et Zooey Deschanel s’enfuiront

Zooey Deschanel et Jonathan Scott ne sont peut-être pas l’un des couples les plus publics d’Hollywood, mais ils sont certainement l’un des plus mignons. La star de Property Brothers et l’actrice de New Girl sortent ensemble depuis seulement quelques mois, mais en très peu de temps, ils ont développé un lien assez profond. À tel point qu’il est déjà question de mariage.

Jonathan et Drew Scott se sont récemment arrêtés à Entertainment Tonight où les deux ont participé à un segment appelé “révéler”. Les hôtes ont posé des questions sur la vie romantique des frères et ont également répondu à la grande question: “Est-il prêt à faire le noeud avec Zooey Deschanel?”

Zooey Deschanel et Jonathan Scott se sont rencontrés d’une manière totalement moderne

Jonathan Scott et Zooey Deschanel | Eric McCandless / .

Chacun a son histoire d’amour sur la façon dont il a rencontré l’amour de sa vie. Pour ces deux tourtereaux, leur histoire d’amour est 100% unique et 100% adorable. Deschanel et Scott se sont rencontrés alors qu’ils apparaissaient tous les deux dans le karaoké Carpool de James Corden. Lorsque l’hôte ET a demandé à Scott qui avait fait le premier pas, la star de Property Brothers a dit qu’il y avait un petit désaccord sur la véritable histoire.

Alors que Scott insiste sur le fait qu’il était «totalement froid» et que Deschanel était «super affectueux» lorsque les deux se sont rencontrés, il dit que sa petite amie se souvient différemment. En fait, son histoire est que leur première rencontre était complètement à l’opposé de la description de Scott. En fait, c’est Scott qui s’est trompé. Il raconte l’histoire des éditeurs qui l’approchent après le segment Carpool Karaoke. Il s’avère que Scott flirtait tellement que les producteurs ont dû faire une édition substantielle du segment juste pour en sortir une partie.

Ce qui maintient le couple ensemble

Pendant l’entretien avec ET, l’animateur a demandé à Scott ce qui, selon lui, rend sa relation avec Deschanel efficace. Scott dit que les deux rient tout le temps. Il dit que c’est vraiment une grande partie de ce qui fait fonctionner leur relation. Ils sont capables de se divertir, ce qui, dit-il, n’a jamais eu de relation auparavant.

Mais il semble que les deux frères Scott soient fous de la star de New Girl. Drew Scott a dit que toute la famille aime Deschanel et que c’est formidable de voir quelqu’un qui traite si bien son frère. Quant aux parents, la mère de Scott aurait dit: “Zooey ne peut littéralement jamais faire de mal.” Scott a ajouté: «J’adore sa famille. Je l AIME. C’est un bon match. “

“Une fois dans sa vie, on rencontre quelqu’un qui change tout”

Les choses évoluent rapidement pour l’heureux couple. Tant et si bien que les fans se demandent si les deux vont célébrer avec des cloches de mariage dans un avenir proche. ET s’est joint à nous pour dire qu’il semble que ce soit la voie sur laquelle les deux avancent.

Scott n’a pas donné de réponse directe, mais il a dit qu’il n’avait jamais eu une telle relation auparavant. Il n’a jamais été avec quelqu’un qui a été un si bon match pour lui et qui s’entend si bien avec les gens qu’il aime.

Mais les fans sur les réseaux sociaux pensent que le couple pourrait déjà être fiancé. Deschanel a posté une photo avec son homme, sous-titrant: “Une de plus avec ma seule et unique date de bal @mrsilverscott ❤️.” Scott a répondu de la manière la plus adorable et peut-être préfigurante, en écrivant: “Puis-je avoir ceci … et toutes les futures danses?”

Il n’y a peut-être pas encore d’annonce officielle, mais il semble que rien ne va remettre cette relation sur la bonne voie. Y aura-t-il une nouvelle Mme Scott d’ici la fin de l’année? Le temps ne fera que le dire, mais ce n’est certainement pas hors du domaine des possibilités.