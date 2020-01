La star des X-Men, Patrick Stewart, dit qu’il ne jouera plus le professeur X

Maintenant que Marvel Studios a les droits sur l’équipe mutante, tous les signes pointent vers le X Men en cours de redémarrage dans le MCU. Compte tenu de la longue histoire de la franchise Fox, cependant, la plupart des fans diraient probablement qu’ils préféreraient une continuité partagée avec ce qui a précédé. Le premier choix de tout le monde pour Wolverine est toujours Hugh Jackman, par exemple.

Maintenant, nous pourrions juste avoir un indice que Marvel est prêt à ramener quelques visages familiers, via Charles Xavier lui-même, Patrick Stewart. En parlant avec Digital Spy, la star de Star Trek: Picard a révélé qu’il avait eu des conversations approfondies avec le président de Marvel Studios, Kevin Feige, très récemment, avec l’avenir du professeur X dans le MCU à l’ordre du jour.

«J’ai rencontré Kevin Feige il y a quelques mois et nous avons eu de très longues conversations. Et il y a eu des mouvements et des suggestions, dont Charles Xavier. »

Avant de devenir trop excité, cependant, Stewart a précisé quelque chose: il ne jouera plus le personnage. Tout cela est lié à la satisfaction de l’acteur avec Logan comme son dernier tour dans le rôle.

“Voici le problème … Si nous n’avions pas fait Logan, alors oui, je serais probablement prêt à monter dans ce fauteuil roulant une fois de plus et être Charles Xavier. Mais Logan a changé tout cela. »

Stewart a raconté une anecdote de la première projection de Logan, qui s’est terminée avec lui et Jackman se tenant la main et en larmes. Voici un extrait de son histoire:

«Hugh m’a pris la main et nous avons tenu la main pendant les sept ou huit dernières minutes du film parce qu’il y avait tellement de choses qui nous bouleversaient. Nous avons été touchés par l’histoire. Nous avons été émus l’un par l’autre. Nous avons été émus par le film. Mais nous avons également pris la décision de dire au revoir à nos personnages également. »

Donc, clairement, Stewart n’est pas sur le point de revenir dans son fauteuil roulant de marque X de sitôt, mais il est toujours fascinant d’entendre qu’il a rencontré Feige. D’après ce que dit la star, il semble que le producteur lui ait au moins laissé l’option de revenir s’il le voulait. Ce qui peut nous dire qu’il veut que quelques-uns des vieux visages des films de Fox reviennent.

Dans tous les cas, alors que Feige sait comment il va redémarrer le X Men, la franchise Fox aura une dernière chance lorsque The New Mutants sortira en salles le 3 avril.