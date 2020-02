La star d’Outlander, Caitriona Balfe, représente-t-elle Sam Heughan lorsqu’elle lit leurs scènes torrides?

Après avoir regardé Sam Heughan et Caitriona Balfe interpréter Jamie et Claire Fraser sur Outlander au cours des cinq dernières saisons, la plupart des fans les imaginent maintenant chaque fois qu’ils lisent la populaire série de Diana Gabaldon. Cela soulève la question de savoir si les stars de l’Outlander font de même lorsqu’elles lisent les livres. Il s’avère que les acteurs ont tous des gens qu’ils représentent sur les pages des romans de Gabaldon, mais aucun d’entre eux n’est Heughan.

«Outlander» met en vedette Sam Heughan et Caitriona Balfe | Paul Archuleta / .

«Outlander» lance la saison 5

Après un Droughtlander prolongé, Outlander a débuté la saison 5 le 16 février. La nouvelle saison reprend avec Jamie et Claire qui établissent leur maison en Caroline du Nord et font naturellement face à quelques obstacles en cours de route.

Pour Jamie, son plus grand défi de la saison 5 est une question de

fidélité. À la fin de la saison dernière, le gouverneur de Caroline du Nord a ordonné

Jamie pour traquer un groupe rebelle d’hommes connus sous le nom de Régulateurs.

Le seul problème est que les régulateurs sont dirigés par Jamie

parrain, Murtagh (Duncan Lacroix). Jamie et Murtagh partagent un lien fort, donc

Jamie aura certainement des eaux politiques délicates pour naviguer dans ce

saison.

La relation de Jamie avec Claire, bien sûr, est toujours au cœur de la série Outlander. Bien que les deux aient traversé de nombreuses épreuves au fil des ans, Balfe pense que leur relation est plus forte que jamais.

“Je pense qu’il y a une évolution”, a expliqué Balfe. “Je pense que

cette saison, nous les voyons vraiment comme cette matriarche et patriarche d’une communauté

et la famille élargie et, à cause de cela, nous arrivons à voir plus de l’intérieur

fonctionnement de leur relation. Nous voyons comment fonctionne leur mariage et je pense

qu’il y a des scènes vraiment douces et belles et des scènes romantiques entre

ensuite, ce que je pense est ce que tout le monde aime. “

En quoi la série diffère-t-elle des livres?

La nouvelle saison d’Outlander

est basé sur le cinquième livre de la série de Gabaldon, intitulé The Fiery Cross. Au cours des cinq premières saisons, chacune

année a été basée sur un seul livre.

Bien que la série soit restée fidèle à la plupart des grands

développements dans les livres, Balfe a récemment révélé que la saison 5 diverge le

jusqu’à présent.

«Je pense que nous allons probablement diverger du livre principalement cette

saison, mais ce que je pense que nous avons vraiment bien fait, c’est de garder l’essence de

L’histoire de Diana », a révélé Balfe. «Nous avons commencé certaines choses au cours des saisons précédentes

qui nous ont maintenant fait traverser un fil différent des livres, mais

Je pense que cela a ajouté à bien des égards et Diana semble heureuse. “

L’un des plus grands changements par rapport aux livres d’Outlander est le fait que Murtagh est toujours en vie. Dans l’histoire originale de Gabaldon, Murtagh est tué lors de la bataille de Culloden (qui s’est produite lors de la saison 2). Le spectacle a gardé Murtagh en vie au cours des cinq premières saisons, et le personnage devrait jouer un rôle de premier plan cette année.

Balfe n’a partagé aucun détail sur les changements que les fans peuvent apporter

attendez-vous cette saison, mais au moins Gabaldon est content de la tournure des événements.

Balfe représente-t-il Heughan lorsqu’elle lit «Outlander»?

En parlant des livres, plusieurs acteurs d’Outlander ont récemment été interrogés sur qui

ils imaginent quand ils ont lu les livres de Gabaldon pour le spectacle.

Selon Entertainment

Chaque semaine, un journaliste a demandé à Balfe si elle représente maintenant Heughan chaque fois qu’elle

lit sur Jamie. Bien que les fans aimeraient que ce soit vrai, l’actrice

a révélé qu’elle ne représente pas Heughan lors de la lecture des livres.

“Mon Jamie est un étalon”, a plaisanté Balfe.

Les co-stars d’Outlander, Richard Rankin et Sophie Skelton, ont confirmé l’évaluation de Balfe. Rankin a même ajouté que son Jamie «lui ressemblait beaucoup plus» que Heughan.

Alors que les acteurs ne se voient visiblement pas quand ils

prenez les livres de Gabaldon, c’est une valeur sûre que la plupart des fans font. Après tout, qui

sinon, vous imagineriez-vous comme Jamie à part Heughan?

Le producteur “Outlander” parle du casting de Balfe

Avec la nouvelle saison d’Outlander

officiellement en cours, le producteur exécutif Ronald D. Moore a récemment ouvert

sur le casting de Balfe.

Lorsque Balfe a auditionné pour le rôle, Moore et son équipe avaient

déjà embauché Heughan pour jouer Jamie. Donc, la chose la plus importante à faire était de faire

sûr que l’actrice qui jouait Claire avait une bonne chimie avec lui.

À cette fin, ils ont appelé Balfe pour faire un test d’écran avec Heughan pour s’assurer qu’ils avaient une bonne chimie. Moore a admis qu’ils pensaient que Balfe était parfait pour le rôle sur Outlander, mais ils ont quand même effectué le test juste pour s’assurer.

“Nous cherchions donc une chimie entre les deux

personnages. Nous pensions vraiment que Cait allait probablement être celui-là mais

était le dernier moment, c’était quand elle a littéralement scellé l’accord et a obtenu le

spectacle. Comme vous le voyez, ils ont en quelque sorte déjà la sténographie de leurs personnages

et il y a certainement une chimie à la caméra entre les deux », a-t-il expliqué.

Le test comprenait une scène émotionnelle entre Jamie et Claire. Mais afin de voir comment ils interagissaient vraiment entre eux, Moore a demandé aux caméras Outlander de continuer à filmer la paire même après la fin de la scène. Ils étaient, bien sûr, ravis de découvrir que Balfe et Heughan s’entendaient bien.

Balfe peut ne pas penser à Heughan quand elle lit l’Outlander

livres, mais il est clair qu’ils sont tous les deux parfaits pour le spectacle.