La star du bureau, Ellie Kemper, est-elle mariée?

Les fans de comédie intelligente et étrange comme The Office et The Unbreakable Kimmy Schmidt connaissent le charme irrésistible d’Ellie Kemper.

Mais elle est plus que les personnages doux et quelque peu simples qu’elle joue. Comme Tina Fey l’a dit un jour à son sujet, «Ce qu’elle a, c’est le soleil naturel et l’énergie et la nature agréable, mais vous savez aussi qu’il y a une force et une intelligence derrière.»

Kemper n’est pas seulement drôle et amical; elle semble être une force de la nature. En fait, ses nombreux fans ne sont pas les seuls à l’aimer. Kemper a des gens assez importants dans sa vie.

Ellie Kemper a travaillé dur pour sa grande pause

Avant le tournage de Kemper sur The Office, elle a payé sa cotisation en travaillant dans des comédies et en tant que stagiaire sur Late Night avec Conan O’Brien (ce concert s’est avéré très important – plus à ce sujet plus tard). Elle a joué dans des publicités et écrit des pièces d’humour pour McSweeney’s.

Tout cela a payé en 2009 quand elle a été interprétée comme Erin Hannon dans The Office, dans un rôle qui ne devait durer que quatre épisodes.

Bien sûr, elle a été un tel succès que Erin que la série de quatre épisodes a été étendue à quatre ans, et une star est née. Elle a ensuite joué dans des films à succès comme Bridesmaids, et en 2015, elle a joué dans The Unbreakable Kimmy Schmidt sur Netflix. Fey a déclaré que le spectacle a été créé pour présenter Kemper, et il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre jouer le Kimmy ridicule et ridicule.

Sa carrière est plus diversifiée que vous ne le pensez

Bien qu’elle soit restée occupée en tant qu’actrice, Kemper a également souvent travaillé comme écrivain. Outre les pièces d’humour mentionnées précédemment, elle a également écrit les titres du magazine de satire en ligne The Onion.

Elle a également écrit plus de quelques essais. En 2018, elle a publié un mémoire, intitulé The Squirrel Days. Le titre fait référence à un écureuil qu’elle a connu en sixième. Vraiment, cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose que Kimmy pourrait faire?

Kemper a rencontré quelqu’un de spécial dès le début

Vous vous souvenez du stage de Kemper sur Late Night avec Conan O’Brien? Pendant son séjour là-bas, elle a rencontré quelqu’un de spécial, un écrivain de comédie nommé Michael Korman. Kemper n’était pas intéressée à sortir avec elle à l’époque, car elle voulait se concentrer sur sa carrière.

Elle semble avoir évité les relations sérieuses jusque-là, mais Korman doit avoir été assez convaincant, même si ses compétences en matière de proposition manquaient de poli.

«J’adore mon mari», a-t-elle déclaré. “Michael, je t’aime, [but] vous n’avez pas bien proposé. ”

Apparemment, il lui a fallu trois essais pour faire le travail, mais finalement, ils se sont mariés en juillet 2012.

La vie conjugale et la parentalité ne l’ont pas ralentie

Quatre ans plus tard, en 2016, Kemper et Korman ont accueilli leur premier fils, James. À peine deux mois plus tard, Kemper est allée aux Emmy Awards 2016, car elle a été nominée pour une actrice exceptionnelle dans une série comique. En 2019, elle a donné naissance à un autre fils, Matthew, dont elle n’a annoncé la naissance que lorsqu’il avait déjà un mois.

Depuis que The Unbreakable Kimmy Schmidt a pris fin en 2019, ses fans sont impatients de voir quelle est la prochaine étape pour Kemper. Elle a fait du travail vocal dans des films d’animation, comme The Secret Lives of Pets 2. Elle a également un film de comédie qui sortira en 2020, appelé The Stand-In.

La passion et le dynamisme de Kemper sont évidents pour tous ceux qui suivent sa carrière. Ces jours-ci, il semble qu’elle ait tout: un mariage heureux, deux enfants en bonne santé et une carrière qui ne semble pas ralentir de si tôt.