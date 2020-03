La star du «Joker» Joaquin Phoenix apparaît sur un nouveau panneau d’affichage végétalien

L’acteur du Joker, Joaquin Phoenix, prête son pouvoir vedette à la cause végétalienne en apparaissant sur un nouveau panneau d’affichage.

Joaquin Phoenix est peut-être l’un des meilleurs acteurs de sa génération, mais il est également connu pour son comportement que certains pourraient interpréter comme excentrique. Néanmoins, l’acteur est également connu pour ses activités en faveur des droits des animaux et a même utilisé ses discours de récompense comme une plate-forme pour stimuler les causes en lesquelles il croit. Mais maintenant, la star du Joker prête son pouvoir de star à la cause végétalienne de manière considérable.

Un nouveau panneau d’affichage de L.A. Animal Save et Animal Alliance montre Joaquin Phoneix en train de tendre la main à un porc à l’extérieur d’une usine de transformation de viande. Le panneau d’affichage se trouve sur Sunset Boulevard à Los Angelas, intentionnellement placé près de l’abattoir Farmer John pour conduire la cause. Vous pouvez voir le panneau d’affichage complet ci-dessous:

Que pensez-vous tous de ce panneau d’affichage? Êtes-vous heureux de voir que Joaquin Phoenix continue de se battre pour une cause en laquelle il croit? Que pensez-vous de sa performance dans Joker? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du Joker de Joaquin Phoenix:

Le réalisateur Todd Phillips «Joker» est centré sur l’ennemi juré emblématique et est une histoire de fiction autonome et originale jamais vue sur grand écran. L’exploration de Arthur Fleck par Phillips, qui est incarnée de manière indélébile par Joaquin Phoenix, est celle d’un homme qui a du mal à trouver son chemin dans la société fracturée de Gotham. Un clown à louer de jour, il aspire à être un comique debout la nuit… mais trouve que la blague semble toujours être sur lui. Pris dans une existence cyclique entre l’apathie et la cruauté, Arthur prend une mauvaise décision qui provoque une réaction en chaîne d’événements qui s’intensifient dans cette étude de caractère granuleuse.

Réalisé par Todd Phillips à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver, Joker stars Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais et Shea Whigham.

Joker est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-ray Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Comicbook.com

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!