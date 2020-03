La star du Joker, Marc Maron, s’amuse avec les fans de Marvel dans la nouvelle spéciale Netflix

La star du Joker, Marc Maron, s’est moquée des fans de Marvel, sa nouvelle spéciale sur Netflix.

Marc Maron a joué un rôle relativement faible dans le Joker mais a joué le rôle du mieux qu’il peut. Dans le film, il a joué un personnage qui a aidé Murray Franklin de Robert De Niro dans son talk-show de fin de soirée. Il était en studio au point culminant du film, mais n’a pas été blessé par l’attaque du Joker contre Murray. Mais maintenant, Marc Maron prend des photos de l’autre grand éditeur de bandes dessinées.

Dans la spéciale de Marc Maron, intitulée End Times Fun, il prend des photos des fans de Marvel dans des monologues très longs et impliqués. Il appelle les fans de Marvel des fanatiques religieux en ce qui concerne le dernier projet de film populaire et comment les fans, tout comme les fanatiques religieux, se fâchent lorsque leurs idées sont contestées. Il va même jusqu’à dire qu’en se moquant des fans de Marvel, il donne un coup de poing parce qu’ils ne sont plus les outsiders de l’industrie du divertissement, mais considère les films Marvel Studio comme une bulle culturelle qui n’est pas aussi maléfique que Renard mais toujours culturellement malin. Le tout se fait dans la bonne humeur, mais la livraison de Marc Maron est si sèche qu’il peut être un peu difficile de dire ce qui n’est qu’une blague et ce qui pourrait être un commentaire sérieux sur l’industrie.

Que pensez-vous tous des paroles de Marc Maron? Pensez-vous que ses blagues sur Marvel vont un peu trop loin? Que pensez-vous de son rôle dans Joker? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

La fin du plaisir de Marc Maron est actuellement disponible en streaming sur Netflix. Vous pouvez également le voir dans le nouveau film Joker avec Joaquin Phonix. Voici un synopsis de l’intrigue pour le film:

Le réalisateur Todd Phillips «Joker» est centré sur l’ennemi juré emblématique et est une histoire de fiction autonome et originale jamais vue sur grand écran. L’exploration de Arthur Fleck par Phillips, qui est incarnée de manière indélébile par Joaquin Phoenix, est celle d’un homme qui a du mal à trouver son chemin dans la société fracturée de Gotham. Un clown à louer de jour, il aspire à être un comique debout la nuit… mais trouve que la blague semble toujours être sur lui. Pris dans une existence cyclique entre l’apathie et la cruauté, Arthur prend une mauvaise décision qui provoque une réaction en chaîne d’événements qui s’intensifient dans cette étude de caractère granuleuse.

Réalisé par Todd Phillips à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver, Joker stars Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais et Shea Whigham.

Joker est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-ray Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Netflix via Comicbook.com