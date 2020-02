La star du “mal” Mike Colter se joint à la série d’anthologie de Hulu “Monsterland”

Créé par Mary Laws et basé sur Nathan BallingrudCollection de nouvelles de “North American Lake Monsters”, HuluSérie d’anthologie “Monsterland” est actuellement en cours de casting, et Deadline nous apporte le mot aujourd’hui que Mike Colter (“Evil”) a été mis en vedette.

Le casting connu de la série d’anthologie sur le thème des monstres comprend également Jonathan Tucker (The Texas Chainsaw Massacre, «Hannibal») et Kaitlyn Dever (Booksmart) jusqu’à présent.

“Les rencontres avec des sirènes, des anges déchus et d’autres bêtes étranges poussent des personnes brisées à des actes désespérés dans le but de réparer leur vie, montrant finalement qu’il y a une mince ligne entre l’homme et le monstre.”

Deadline note: «Colter incarnera Brian dans l’épisode, intitulé« Newark, New Jersey ». Il se concentre sur Brian, un mari en deuil (Colter) qui se blâme après que sa fille a disparu sous sa supervision. Coupable et désespéré, il refuse de croire qu’elle est morte et est incapable de poursuivre sa vie ou d’être émotionnellement disponible pour sa femme. »

Mary Laws est la créatrice, écrivaine et productrice exécutive de «Monsterland».