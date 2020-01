La star du The Witcher aurait été attirée par Zatanna de DCEU

À la fin de 2018, il a été signalé que Warner Bros développait un film solo pour Zatanna. Depuis lors, cependant, il n’y a eu aucune annonce officielle sur qui pourrait diriger le film ou y jouer. We Got This Covered vous a tenu au courant des plans de WB pour la sorcière, et nous pouvons confirmer qu’ils vont toujours de l’avant. En fait, notre dernière mise à jour est venue en septembre, lorsque nous avons signalé que le studio recherchait Emilia Clarke pour le rôle.

Selon nos sources cependant – ceux qui ont dit que Diana obtiendrait son armure Golden Eagle dans Wonder Woman 1984 et que Kevin Conroy jouait Kingdom Come Batman dans “Crisis” – Clarke n’est plus sur la photo pour jouer Zatanna car elle aurait passé sur la partie. Compte tenu de cela, ils regardent maintenant dans une direction différente pour le personnage. Et une actrice qu’elles envisagent pour le concert est Anya Chalotra, qui vient de devenir un visage familier pour les téléspectateurs du monde entier grâce à son rôle de premier plan dans The Witcher de Netflix.

L’actrice britannique de 23 ans n’a actuellement que quelques crédits à l’écran, ceux-ci étant des rôles récurrents dans Wanderlust et The ABC Murders, le rôle principal dans la série animée Sherwood de YouTube et, évidemment, Yennefer dans le fantasme avec Henry Cavill. spectacle. Si vous l’avez déjà rattrapé, vous savez qu’il n’est pas difficile de voir pourquoi elle est apparue sur le radar de WB pour Zatanna, étant donné que Yennefer est également une sorcière. Bien que plus du genre classique que le thème de la magie de la scène de Zatanna Zatarra.

Dans tous les cas, quiconque arrive à représenter Zatanna – Chalotra ou quelqu’un d’autre – aura probablement un rôle majeur dans l’avenir du DCEU. Comme nous l’avons signalé en septembre dernier, il y a trois films dans les œuvres qui présentent tous l’héroïne d’une manière ou d’une autre. Ce sont le Zatanna autonome, le projet d’équipe Justice League Dark (qu’ils espèrent toujours faire) et un film House of Mystery, basé sur la bande dessinée d’anthologie d’horreur classique.

On ne sait pas qui d’autre que Chalotra est sur la liste pour Zatanna, mais étant donné que ce sont les mêmes sources qui nous ont également dit qu’un remake de Bambi en direct était en préparation, et que National Treasure 3 était en cours de développement, les deux ayant été récemment confirmés, nous n’avons aucune raison d’en douter. Et une fois que nous aurons reçu d’autres mises à jour sur la recherche de WB pour quelqu’un pour assumer le rôle, nous serons sûrs de vous le faire savoir.