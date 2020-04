La star mandalorienne dit qu’il y a beaucoup plus à venir de Moff Gideon

Les gens sont devenus tellement emportés par le phénomène Baby Yoda qui a dominé Internet pendant des mois, ainsi que par la nouvelle que le personnage préféré des fans, Ahsoka Tano, devait apparaître dans la deuxième saison, que beaucoup ignorent le fait que Le MandalorienLa première série d’épisodes s’est terminée sur un énorme cliffhanger, qui pourrait avoir de grandes implications pour la série à venir.

Nous n’avons pas pu voir grand-chose de Moff Gideon, la star de Breaking Bad, Giancarlo Esposito, lors de la première saison, mais il a été clairement établi qu’il va avoir un grand rôle à jouer dans l’histoire en cours après sa sortie de l’épave de son navire brandissant un sabre noir. Pour ceux qui ne suivent pas l’univers élargi de Star Wars, le darksaber a été initialement forgé par un Mandalorien et conservé dans le Temple Jedi avant de finalement tomber entre les mains de Sabine Wren, qui a été formée à l’utilisation de l’arme par Kanan Jarrus, deux personnages qui ont tous deux été fortement liés à rejoindre Ahsoka Tano pour passer de l’animation à l’action en direct.

Dans une récente interview, Esposito a taquiné que son rôle dans la deuxième saison allait être beaucoup plus important, tout en faisant la distinction que Moff Gideon est une bête tout à fait différente du rôle pour lequel il est le plus connu.

«Moff est très différent de Gus Fring. Il brandit son propre sabre noir. Il fait son propre sale boulot et est certainement prêt à le faire. Il est beaucoup plus volatil, il est beaucoup plus du guerrier, et cela pourrait nous dire certaines choses à son sujet la saison prochaine. “