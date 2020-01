La star mandalorienne taquine pourquoi Moff Gideon veut bébé Yoda – / Film

Giancarlo EspositoLe personnage est resté dans l’ombre pendant Le Mandalorien saison un, mais l’acteur a eu un grand impact dans le dernier épisode. Il s’avère que le méchant Moff Gideon a une connaissance intime des protagonistes comme Mando et Cara Dune, mais plus important encore, il est prêt à utiliser tout un escadron de soldats pour mettre la main sur Baby Yoda. (Je suis sûr que / Les lecteurs de films peuvent comprendre.) Mais quel est le plan ultime de Gideon? Esposito a fourni un indice dans une récente interview, et vous pouvez lire sa citation ci-dessous.

Pourquoi Moff Gideon veut bébé Yoda: un indice de son plan

Maintenant que nous sommes éloignés de plusieurs semaines de la fin de The Mandalorian et de toute l’excitation entourant la révélation de The Darksaber (et de toute l’histoire que l’arme emporte), nous pouvons prendre du recul et penser à la plus grande portée de l’émission – et plus précisément, ce que Moff Gideon pourrait vouloir exactement avec Baby Yoda. Alors que la réponse complète ne se présentera pas avant l’arrivée de la saison 2, Esposito a donné une petite allumette à IGN lors de la session d’hiver de la Television Critics Association il y a quelques jours:

“Comme tout grand leader ou scientifique – indice, indice, indice – avec quelqu’un qui est avancé d’une certaine manière, oui, vous pourriez vouloir être leur meilleur ami, ou vous pourriez coopter ce qui est en eux pour comprendre comment nous rendre un peu meilleurs à l’humanité. C’est donc le pouvoir et le contrôle d’un leader Moff qui essaie de remonter l’univers. Mais comment sait-il tout? Comment sait-il tout ce qui se passe? C’est un personnage très intéressant et je suis très honoré de faire partie de cette production. “

Au début de la saison, nous avons spéculé que le clonage pourrait être un facteur majeur dans cette émission puisque le docteur Pershing portait un emblème porté par tous les clones de la planète Kamino dans la trilogie préquelle. Même si Baby Yoda s’avère ne pas être un clone, il est toujours prouvé qu’il est un utilisateur compétent de la Force, et comme il y a eu un dialogue plus tard dans la série sur la nécessité «d’extraire le matériel nécessaire» de Baby Yoda, peut-être que Moff Gideon veut utilisez les midi-chloriens de Baby Yoda pour exploiter la Force.

Mais à quelle fin? D’après ce que nous avons vu dans la série, il serait logique que Gideon souhaite pouvoir manipuler la Force pour lui tout seul. Mais la citation d’Esposito – «vous pourriez vouloir coopter ce qui est en eux pour comprendre comment nous rendre un peu meilleurs à l’humanité» – semble indiquer qu’il a des plans plus altruistes en tête. Un méchant voudrait-il vraiment étendre cette capacité à grande échelle, ou y a-t-il autre chose en jeu ici? Moff Gideon est-il un méchant traditionnel du tout, ou est-ce juste un gars qui est prêt à casser quelques œufs pour faire une omelette? Nous saurons quand la saison 2 de Mandalorian fera ses débuts dans Automne 2020.

