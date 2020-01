La star montante du R&B Malachiae lance sa vidéo “Try to Love”

Première

Cam Kirk

Les Malachiae gardent l’amour vivant.

L’étoile montante de Motown livre son nouveau single nostalgique “Try to Love”. Tourné à Atlanta et réalisé par Malachi Lee (DaniLeigh, EarthGang), la vidéo est un beau portrait de l’amour et du conflit. Le heartthrob de 24 ans sert des voix romantiques alors qu’il s’excuse et sérénade sa femme sur le soutien du piège des années 808.

«‘ Try to Love ’signifie donner tout son amour même lorsque les temps sont durs. C’est une chanson à laquelle nous pouvons tous nous rapporter », raconte Malachiae à Rap-Up. «Il capture une situation que la plupart d’entre nous avons dû traverser pour passer de l’autre côté de l’amour. Avec cette vidéo, je voulais montrer au monde que l’amour n’est pas facile mais qu’il vaut toujours la peine d’essayer honnêtement. “

Inspirés par Lloyd et Bob Marley, les paroles et les voix fortes de Malachiae sont un témoignage de son éducation à l’église, où il a commencé à chanter à 14 ans. Il a également collaboré avec Migos («Thank Yo Momma») et Lloyd («I’m Down»).

Regardez la vidéo de «Try to Love» ci-dessous et suivez Malachiae sur Instagram.

