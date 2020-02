La star originale des Power Rangers veut que les acteurs se réunissent pour le spectacle Netflix

La nostalgie est toujours à la mode ces jours-ci, avec pratiquement toutes les propriétés des décennies passées qui ont une sorte de reconnaissance de nom réutilisée pour le grand écran. Le flux constant de remakes en direct de Disney basé sur leur catalogue de classiques animés a toujours frappé le box-office en attirant à la fois le public moderne et plus jeune et ceux qui se souviennent affectueusement des originaux, mais pour chaque hit, il y en a aussi pas mal manque.

2017’s Power Rangers était l’un des redémarrages qui n’a pas réussi à gagner beaucoup de traction de manière critique ou commerciale, bien que le film ait fait de gros chiffres grâce à la marchandise. Il est arrivé à la fête de la “ mise à jour sombre et granuleuse ” environ une demi-décennie trop tard, et n’a pas pu tout à fait décider quel genre de film il voulait être, ne parvenant pas à gérer l’équilibre tonal entre l’histoire de la maturité influencée par les super-héros ou un exercice axé sur la nostalgie conçu pour plaire aux fans qui ont grandi en regardant la série télévisée.

Après avoir gagné moins de 150 millions de dollars dans le monde, les Power Rangers devraient être redémarrés à nouveau avec une distribution entièrement différente, cette fois plus penchée que jamais sur l’aspect nostalgie avec un décor de rumeurs des années 1990. Cependant, l’une des stars de l’émission originale laisse espérer que les acteurs de l’époque de Mighty Morphin se réuniront pour une dernière sortie.

Dans une récente interview, David Yost, qui a joué Blue Ranger Billy Cranston entre 1993 et ​​1996, a admis qu’il aimerait l’idée de retrouver ses anciens co-stars pour une série limitée pour célébrer le 30e anniversaire des Power Rangers. début.

“Je veux dire, c’est définitivement une rumeur, et c’est probablement une rumeur de ma part, mais vous savez, je pense que ce serait génial parce que nous approchons de notre 30e anniversaire de la distribution originale, et pendant des années nous ont été invités à faire une réunion et rien ne s’est passé. Ils n’en ont pas profité lors de la réunion de 25 ans, ce que je ne sais pas pourquoi, mais ce serait bien de filmer une sorte de série limitée. “

Yost a ensuite parlé du potentiel qu’aurait un épisode de sept ou huit épisodes sur Netflix, mais après l’échec du dernier redémarrage au box-office, il semble peu probable qu’il y ait beaucoup d’intérêt du côté du géant du streaming pour rassembler l’original coulé afin de savoir comment la Power Rangers ont fait face au changement de sauver le monde à s’adapter à l’âge moyen.