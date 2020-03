La star virale Kenny Knox a un nouveau podcast

Lorsque Vine a cessé d’exister, de nombreux créateurs devenus célèbres grâce à la plateforme ont dû se tourner vers d’autres points de vente pour poursuivre leur travail. Kenny Knox, l’un des créateurs de Vine les plus célèbres a maintenant eu beaucoup de succès sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram, et maintenant, il a un podcast!

Kenny Knox en 2018 | Tibrina Hobson / .

Pourquoi Kenny Knox est-il connu?

Knox, qui a 22 ans, a d’abord remporté un énorme succès en ligne en tant que créateur populaire sur l’application désormais disparue, Vine. Il a commencé en 2014 et a collaboré avec plusieurs autres vignerons populaires comme Dopeisland et MeechOnMars.

Après la tombée de la nuit de Vine, Knox et les autres sont allés sur Twitter, Instagram et plus encore pour présenter leur contenu, où ils ont également trouvé le succès.

Au moment de la publication, Knox comptait près de 300 000 abonnés sur YouTube et plus de 865 000 abonnés sur Instagram.

Lors de la 9e édition des Shorty Awards, il a remporté le prix Viner of the Year. Ce fut la dernière cérémonie de remise du prix. Il a battu des concurrents comme Matt Post et Chloe Lmao. À l’époque, il comptait plus de 1,5 million de followers sur la plateforme sociale.

Il discute avec d’autres stars sur son podcast

À la fin de l’année dernière, Knox a lancé The Hard Knox Podcast. Sur le podcast, il discute avec d’autres créateurs et célébrités alors qu’ils parlent de voyages et bien plus encore. Le podcast, qui vit sur sa chaîne YouTube et l’application Himalaya, a jusqu’à présent comporté quatre épisodes.

La description officielle du podcast se lit comme suit: “Qu’il interviewe et fait du freestyling comique avec d’autres influenceurs et rappeurs, découvre comment réussir sur les réseaux sociaux ou se déchaîne sur des sujets issus de la foule qui vont de la musique et de la mode à la comédie et à la lutte professionnelle, Kenny garde toujours les vibrations légères et amusantes. “Hard Knox Podcast” est une fête que vos oreilles ne veulent pas manquer! “

La plupart des épisodes sont avec d’autres créateurs issus de Vine. Nathan Zed, un Viner populaire était l’invité du troisième épisode.

Un autre épisode met en scène Dopeisland, qui commence maintenant à se lancer dans la musique sous le nom de Seventh Angelo.