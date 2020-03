La succession de Juice WRLD évaluée à 3,3 millions de dollars

Juice WRLD a laissé un domaine lucratif.

Le rappeur de 21 ans valait au moins 3 278 867,49 $ au moment de sa mort. Selon des documents juridiques, obtenus par TMZ, la fortune de Juice WRLD comprenait un condo à Miami d’une valeur d’environ 1 490 000 $ et plusieurs comptes bancaires, dont un avec 1 001 515,68 $.

Il avait également une collection de montres et de bijoux chère d’une valeur de 459 318,75 $. Mais cela ne représente peut-être qu’une fraction de sa fortune. Il est possible qu’il valait beaucoup plus en raison des actifs dans des fiducies en dehors de la succession d’homologation.

La mère de Juice, Carmela Wallace, a demandé à être nommée représentante de la succession de son fils. Juice WRLD n’avait ni conjoint ni progéniture, et son père est décédé six mois avant sa mort.

Juice WRLD, de son vrai nom Jarad Anthony Higgins, est décédé après avoir subi une crise mortelle lors de son atterrissage à l’aéroport de Chicago Midway en décembre. Le médecin légiste a jugé sa mort une surdose accidentelle après que des niveaux toxiques d’oxycodone et de codéine ont été trouvés dans son système.

Son deuxième album Death Race for Love est sorti en mars 2019 et a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200. Il est apparu à titre posthume sur des titres avec Eminem («Godzilla»), G Herbo («PTSD») et YNW Melly (« Suicidaire (Remix) »).