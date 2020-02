La succession de Tupac laisse tomber “moi contre le monde” Merch du 25e anniversaire

Le domaine de Tupac Shakur a publié une gamme exclusive de marchandises pour célébrer le 25e anniversaire de son album, “Me Against The Album”.



Le domaine de Tupac Shakur célèbre le 25e anniversaire de son troisième album studio, Me Against The World, en lançant une gamme exclusive de marchandises. Cela fait un quart de siècle que le légendaire rappeur a abandonné MATW, qu’il a enregistré et libéré en prison en 1995. La ligne comprend des éléments comme des copies en vinyle du projet acclamé par la critique, ainsi que trois conceptions de T-shirts graphiques différents et un pull à capuche, le tout avec la tracklist de l’album arborant le dos. Les produits varient de 30 $ à 96 $, ce dernier prix s’appliquant à une offre groupée pour un 2LP de couleur beige “exclusif et limité” de l’album avec le sweat à capuche. Tout est disponible à l’achat sur la boutique en ligne de Pac et devrait être expédié le mois prochain.

Archives Michael Ochs / .

Me Against The World a été salué par les fans et les critiques depuis sa sortie. L’album a célébré son retour à la musique après avoir déclaré sa “retraite” en raison de son incarcération pour une accusation d’agression sexuelle au premier degré. Tupac est devenu le premier artiste de l’époque à enregistrer et sortir un album n ° 1 en prison. “Me Against the World était vraiment pour montrer aux gens que c’est un art pour moi”, a déclaré Pac dans une interview pendant son séjour en prison. “Que je le prenne comme ça. Et quelles que soient les erreurs que je fais, je les fais par ignorance, pas par manque de respect pour la musique ou l’art. Donc, Me Against the World était profond, réfléchissant. C’était comme un disque de blues. C’était à la maison. C’était toutes mes peurs, toutes les choses dont je n’arrivais pas à dormir. Tout le monde pensait que je vivais si bien et si bien que je voulais l’expliquer. Et il a fallu un album entier pour tout comprendre Il explique mon style de vie, qui je suis, mon éducation et tout. Il parle de la rue mais en parle différemment. Il y a une chanson dédiée aux mères, juste une chanson que j’ai écrite juste pour ma mère. Et ça creuse plus profondément comme ça. Je voulais juste faire quelque chose pour toutes les mères. Je suis fier de cette chanson. Elle a touché beaucoup de gens. “

