La Suède n’assistera pas à la réunion des chefs de délégation par précaution pour le coronavirus

Le Coronavirus COVID-19 met la planète entière en alerte. Jusqu’à présent, cette maladie a déjà touché environ 100 000 personnes dans différents pays du mondedont la Chine (avec plus de 80 000 infections et 2 943 décès), l’Iran (2 336 cas et 77 morts) ou la Corée du Sud (5 000 cas et 28 morts). Dans notre pays, le ministère de la Santé a déjà confirmé 150 positifs dans toute la péninsule et les îles. Son expansion rapide a provoqué une hystérie collective et l’application d’innombrables mesures de prévention, qui ont conduit à la annulation d’événements importants comme le Mobile World Congress ou les Carnavals de Venise.

L’Eurovision pourrait-elle être annulée?

L’une des grandes inconnues est apparue avec le Festival Eurovision, qui se tiendra à Rotterdam (Pays-Bas) en mai prochain. Y a-t-il un risque d’annulation de l’événement musical le plus important du continent? Pour l’instant, il semble que cela ne soit pas en danger et que jusqu’à présent aucune voix officielle de l’UER n’a parlé d’un éventuel report de celle-ci ni le chef d’une délégation n’a pour l’instant donné l’alarme. Gardant à l’esprit qu’il ne reste que deux mois pour le célébrer, la décision doit être prise immédiatement pour apaiser les conséquences négatives dès que possible qui pourrait avoir son report ou son annulation définitive aux Pays-Bas.

Logo SVT et Eurovision 2020

Ce qui semble logique, c’est qu’ils finissent par prendre des mesures préventives lors de sa réalisation. Malgré cela, certaines voix suggèrent qu’il devrait être annulé par précaution. Un exemple de cela est le médecin Libby Carter, experte à la Birmingham City University School of Business. Cela considère que le fait d’avoir un public en direct dans les trois galas pourrait provoquer une plus grande propagation du coronavirus. Pour lui, Cela propose de convertir le format en un grand concours en ligne dans lequel chaque participant a interprété son thème depuis son propre pays. Une proposition qui semble pour l’instant n’avoir pas eu beaucoup d’acceptation ou d’impact en Europe.

Le Melodifestivalen suit

Mais ceux qui ont voulu parler de la maladie qui secoue tout le monde sont responsables de la chaîne publique suédoise SVT. Nombreuses étaient les voix alarmantes qui ont mis en garde contre la possible annulation de la grande finale du Melodifestivalen 2020 qui se tiendra à la Friends Arena le samedi 7 mars par précaution contre le coronavirus; quelque chose qu’Annete Helenius, productrice exécutive de l’événement, a fermement nié. S’adressant au journal suédois Dagens Nyheter, Cela a montré clairement qu ‘”il n’y a aucune raison d’annuler” le gala et a déclaré que SVT surveille la situation quotidiennement et pour l’instant il n’y a pas d’alerte assez forte pour se passer de cet acte massif qui paralyse sans aucun doute la moitié du pays.

Annulation de la réunion de la délégation

Malgré cela, les responsables de la chaîne oui, ils ont préféré annuler leur participation à la réunion des chefs de délégation qui se tiendra le lundi 8 mars à Rotterdam. Ceux-ci ont préféré ne pas avoir à voyager et ainsi éviter d’éventuelles contagions sur les vols et les déplacements pour assister à l’événement important. La productrice exécutive a elle-même été chargée de donner les nouvelles, expliquant que de SVT on pense qu’ils peuvent faire partie de la réunion numériquement et que dans ce cas, leur présence dans le pays n’est pas nécessaire. Il a précisé qu’il s’agit d’une mesure préventive et a également confirmé que pour l’instant tous les plans pour le festival de mai se poursuivent. “Espérons que l’Eurovision continuera”, a-t-il dit sans ambages..

.