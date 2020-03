La suite “ Aladdin ” de Disney en live-action raconterait une toute nouvelle histoire

Dire qu’il est inévitable que Disney fasse une suite à leur redémarrage en direct d’Aladdin est également inévitable. Si tout cela semble déroutant, nous vivons dans un monde où l’expansion des redémarrages est la norme pour les grands studios, à l’exception des rares originaux réussissant à remporter tous les Oscars.

Alors que la réponse critique à Aladdin l’année dernière a été plus que mitigée (en dehors du box-office stellaire), Disney pense qu’il y a une autre histoire à raconter après où elle s’est arrêtée. Celui-ci n’aura aucun rapport avec les versions animées produites, laissant beaucoup de gens perplexes quant à la destination d’une nouvelle histoire.

Là encore, il y a quelques points de l’intrigue à reprendre, à savoir que Genie devient humain et épouse Dalia, quelque chose de très différent de la fin animée. De plus, le fait que Jasmine devienne la règle était une autre grande touche moderne, si elle pouvait également entraîner des complications plus tard.

Un génie vivant dans un monde humain pourrait être intéressant à explorer

Casting et équipe de Disney’s «Aladdin» | Kevin Winter / .

Avoir un personnage fantastique devenant humain n’est certainement pas un nouveau trope, mais cela n’a jamais vraiment été fait dans un film entier avec un génie. Certains pourraient penser qu’avoir un génie / Will Smith humanisé n’est pas différent de voir Smith dans tout autre film en direct dans lequel il a joué.

Ce serait peut-être un soulagement de ne pas le voir dans le maquillage et le costume de Genie car il a reçu tant de critiques des fans.

Si quelqu’un pouvait plaisanter, il pourrait en faire un scénario de type Génie frais de Bel Air / Agrabah, espérons qu’il ne s’en tiendra à aucune méta-blague. De tous les rapports, Disney a vraiment été vendu sur une idée d’histoire originale de John Gatins et Andrea Berloff (scribes Straight Outta Compton) qui ira de l’avant.

Quand cela arrivera, c’est la seule question pour le moment, malgré tout le monde impliqué avant le retour prévu. Que le réalisateur Guy Ritchie veuille revenir après avoir été critiqué pour sa direction est toujours en suspens.

Une chose est sûre, Disney doit rendre ce film très différent de tout autre élément de la franchise. Comme tout fan de l’original Disney Aladdin le sait, plusieurs suites directement sur DVD ont été réalisées et fustigées par des téléspectateurs passionnés.

Doit-elle explorer les défis de Jasmine en tant que femme leader?

La chose la plus convaincante dans laquelle la suite pourrait puiser est que Jasmine soit rendue souveraine et que le sultan change la loi en l’obligeant à épouser un prince. C’était déjà un pivot majeur de la fin des contes de fées Disney d’autrefois, créant potentiellement un tout nouveau chemin.

Quoi qu’il en soit, il suffit de mettre fin à cela pour savoir que Jasmine pouvait vivre une vie non remplie d’être contrôlée à chaque tour. Cependant, être la nouvelle dirigeante signifie probablement rencontrer des obstacles majeurs simplement parce qu’elle est une femme.

Il semble presque inévitable que c’est l’histoire sur laquelle Disney a été vendue alors qu’ils deviennent plus conscients de notre culture et de l’endroit où elle se trouve aujourd’hui. S’ils vont dans cette direction, cela donnerait à Naomi Scott un rôle plus important pour explorer le fait d’être un sultan et comment la vie conjugale avec Aladdin lui convient.

Ou, cela pourrait devenir courageux et démontrer un parti pris féminin rebelle au pays d’Agrabah.

Parce que ce sera intitulé Aladdin 2, tout le monde devrait supposer qu’Aladdin tiendra toujours compte de l’histoire. À moins qu’il n’y ait un sous-titre pour accompagner le titre de la franchise.

Et qu’en est-il de Genie et Dalia?

À la dernière vue de Génie humanisé et épousant Dalia, ils se sont mis à explorer le monde. Jusqu’où Genie et Dalia vont-ils voyager?

Potentiellement, cela pourrait être un film à lui seul, mais ce qui se trouve au-delà d’Agrabah n’est jamais vraiment mentionné. De nombreux fans continuent de se disputer quand l’histoire se déroule vraiment, que ce soit au 8ème ou 9ème siècle, ou plus tard.

Peut-être que tout le monde verra Genie explorer l’Europe ancienne ou la Terre Sainte, pour revenir voir Aladdin et Jasmine avec des choses qu’il a acquises de ses voyages. Sans aucun doute, il sera impliqué dans tous les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Si cela signifie que Genie redevient un génie après avoir réalisé que l’être humain n’était pas pour lui après tout (et le mariage), il devrait peut-être y avoir une plongée profonde dans toute la logique.