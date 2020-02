La suite d’Aladdin arrive bientôt | À l’affiche Disney Plus

Après l’énorme succès du nouveau remake d’action en direct du classique animé, Aladdin, le travail sur une suite est maintenant en cours. Et ce sera une sortie en salles, donc ce ne sera pas une exclusivité Disney +, bien qu’il y ait eu des rapports précédents d’un film Disney + Original basé sur Prince Anders.

Selon Variety, deux nouveaux scénaristes ont été amenés à travailler sur le nouveau film, John Gatins, qui a précédemment écrit Flight and Real Steel, en plus d’Andrea Berloff, qui a écrit Straight Outta Compton et The Kitchen.

Le réalisateur de films, Guy Ritchie, devrait revenir, avec Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott devraient également reprendre leurs rôles.

Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé sur la suite, car Disney a passé du temps l’année dernière avec des écrivains à rassembler d’autres idées, telles que la recherche d’autres histoires de One Thousand et One Nights, qui est une collection de contes populaires du Moyen-Orient tels que Ali Baba. et les quarante voleurs et Sinbad le marin. Il ne sera pas non plus basé sur les suites animées comme “The Return Of Jafar” et “King of Thieves”.

Le film d’animation original et la dernière version en direct sont disponibles sur Disney +.

Êtes-vous impatient de voir une nouvelle suite d’Aladdin?

