La suite d’Aladdin commandée officiellement par Disney

Disney commande officiellement la suite d’Aladdin

Bien qu’il ait reçu un accueil mitigé de la part des critiques, le public semblait se connecter à l’adaptation en direct de Disney de Aladdin, le poussant à plus de 1 milliard de dollars au box-office mondial, et la House of Mouse suit l’argent car ils ont officiellement allumé une suite, selon Variety.

Des discussions sont en cours pour une suite depuis août 19, quelques mois après la sortie du film, le producteur Dan Lin manifestant son intérêt à faire venir le réalisateur Guy Ritchie (Les messieurs) de retour pour un suivi qui n’adaptera pas la suite directe à la vidéo Retour de Jafar. Après avoir passé six mois à chercher le bon chemin de l’histoire, le studio aurait trouvé le bon angle sur la base d’un pitch de VolJohn Gatnis et Straight Outta ComptonEst Andrea Berloff, qui a été sélectionné pour écrire la suite.

Lin devrait revenir en tant que producteur aux côtés de Jonathan Elrich, qui a produit le film original, par le biais de leur bannière Rideback, avec Ryan Halprin en tant que producteur exécutif. On ne sait pas si Ritchie ou les trois stars principales reviendront pour le suivi, mais il est prévu d’attendre la prolongation des offres de contrat jusqu’à la fin du script.

La suite marque le deuxième suivi du développement du film, avec un spin-off axé sur le prince Anders de Billy Magnussen en développement pour une sortie sur le nouveau service de streaming en plein essor, Disney +, qui a initialement suscité la colère des fans bouleversés par le film environnant Les personnages de POC n’étaient pas prêts à obtenir un suivi alors qu’un film axé sur le seul personnage blanc était prévu.

Will Smith, deux fois nominé aux Oscars (Ali, Hommes en noir) incarne le génie dans le nouveau film aux côtés de Mena Massoud (Amazon’s Jack Ryan) comme Aladdin, le rat des rues malheureux mais adorable qui est épris de la fille du sultan. Naomi Scott (Power Rangers) incarne la princesse Jasmine, la belle fille du sultan qui veut avoir son mot à dire sur la façon dont elle vit sa vie avec Marwan Kenzari (Meurtre à l’Orient Express) comme Jafar, un sorcier maléfique qui conçoit un complot néfaste pour renverser le sultan et gouverner Agrabah lui-même.

Aladdin sortira sur Digital le 27 août, suivi d’une sortie DVD / Blu-ray / 4K Ultra HD le 10 septembre.