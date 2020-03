La suite de «Hocus Pocus» sera-t-elle une comédie musicale?

La nouvelle est sortie: Hocus Pocus 2 arrive officiellement sur la plateforme de streaming, Disney +. Le premier film avec Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker en tant que trio de sorcières s’est ouvert à la condamnation critique, mais est devenu un classique culte. Sa stupidité irrésistible et la chimie des acteurs principaux ont rendu l’expérience de visionnement agréable et parfaitement campante.

Bette Midler déguisée en Winifred Sanderson de «Hocus Pocus» | Rebecca Smeyne / .

Bien que Hocus Pocus ne soit pas exactement une comédie musicale à part entière, il comportait la version désormais emblématique de Buck de Bette Midler “I Put a Spell on You” avec Najimy et Parker présents pour les voix de back-up. Utilisant la chanson pour hypnotiser et laver le cerveau du public – alors qu’ils poussaient des bruits absurdes pour aider à jeter un sort sur la ville – le nombre est devenu intimement lié à la production théâtrale. Et n’oublions pas que Sarah Jessica Parker a offert une sérénade aux fans avec la ballade lente et sadique «Come Little Children».

En bref, avec la nouvelle qu’un second film se profile à l’horizon, beaucoup se demandent si le film sera une comédie musicale ou, au moins, mettra en vedette un ou deux numéros musicaux mémorables.

Ce que nous savons sur le réalisateur Adam Shankman et pourquoi son parcours peut fournir des indices sur “Hocus Pocus 2”

Adam Shankman devrait diriger la suite de Hocus Pocus; ici, j’espère qu’il se montrera à la hauteur de l’occasion, car le film est assez suivi par les fans dévots – un film qui ne se contentera pas d’une combinaison parfaite d’hommage et d’originalité. Alors, est-il prêt à relever le défi? Eh bien, il a peut-être été choisi en raison de son expérience avec les comédies musicales à haute énergie.

Adam Shankman est sans doute mieux connu pour son travail sur Hairspray (2007) et Rock of Ages (2012). Et, si ceux de Disney envisagent d’incorporer un peu de plaisir musical dans la suite, qui mieux que l’homme derrière le remake de Hairspray, qui a connu un grand succès? Il a déjà de l’expérience dans la réimagination de films avec un ensemble établi d’attentes et d’attentes; il a réinventé Hairspray et a reçu des éloges pour ses choix de réalisateur.

Compte tenu de l’expérience de Shankman avec la comédie musicale du film, il semble probable que le film contiendra, à tout le moins, un grand numéro musical. Cependant, les scénaristes opteront-ils pour un changement de rythme et transformeront-ils l’intégralité du film en comédie musicale, et, dans l’affirmative, tenteront-ils de débarquer les acteurs originaux pour porter les airs? Façonner une suite avec la distribution originale serait probablement plus agréable pour les fans que de redémarrer avec de nouveaux visages moins familiers. Mais quel est le plan de Disney?

Est-ce que la distribution originale de «Hocus Pocus» reviendra pour la suite?

Comme le note la variété, les acteurs originaux ne sont pas encore attachés à la suite. Cependant, Disney espère qu’ils seront impliqués dans une certaine mesure, et des sources affirment que, idéalement, les trois acteurs reviendront pour des représailles.

Considérant que Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker ont toutes déjà expliqué qu’elles aimeraient ramasser leurs balais (et passer l’aspirateur) une fois de plus, voici pour espérer que les négociations mèneront à la distribution de l’ensemble du casting original dans la deuxième sortie – sur deux décennies plus tard.