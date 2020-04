La suite de Mallrats de Kevin Smith pour lutter contre l’impact du coronavirus sur les centres commerciaux / films

Comme il s’est passé beaucoup de choses ces derniers temps, vous avez peut-être oublié que Kevin Smith travaille sur une suite de la comédie classique culte Mallrats. Malgré le fait que le film ait explosé au box-office lors de sa sortie en 1995, il est toujours apprécié des enfants des années 90, et en particulier des fans de Kevin Smith. Mais si la suite, actuellement intitulée Crépuscule des Mallrats, ne se concrétisera jamais, il comportera un élément d’intrigue qui pourrait frotter les gens dans le mauvais sens, car il incorporera la pandémie de coronavirus.

Lors du récent FatMan Beyond LIVE de Kevin Smith! podcast (via ScreenRant), la discussion a porté sur la pandémie de coronavirus à laquelle nous sommes tous confrontés dans le monde. Finalement, Smith a évoqué Mallrats 2 parce que dans ses recherches sur l’état actuel des centres commerciaux, il a découvert que l’impact du coronavirus sur l’économie exacerbait la chute de l’industrie, qui devait déjà s’aggraver en 2020 avec un économie stable. Voici ce que Smith a dit pendant le spectacle:

«Je travaillais sur Twilight of the Mallrats, le script Mallrats 2, et je venais donc de lire des articles hier soir sur l’apocalypse de la vente au détail, où 2020 allait être le glas de la mort pour un tas de magasins de toute façon. Mais la pandémie a escaladé cela, aggravé les choses, et nous allons voir beaucoup de magasins à grande surface, de grands magasins que vous et moi avons connus pendant la majeure partie de notre vie, qui disparaissent pour toujours. Cela signifie des postes vacants massifs dans les centres commerciaux, donc ils prédisent l’implosion, l’implosion complète des centres commerciaux – je veux dire, ils vacillaient déjà – mais l’implosion complète des centres commerciaux à travers l’Amérique. donc, en tant que gars qui écrit un film dans un centre commercial, je me dis: “Eh bien, ce sont des informations utiles pour mon travail.” “

Bien sûr, l’idée que les centres commerciaux soient au bord de l’extinction est un bon détail pour travailler dans Twilight of the Mallrats. Mais a-t-il vraiment besoin de faire intervenir un coronavirus pour conclure l’accord? Smith semble le penser:

«J’ai donc dû commencer à écrire la pandémie dans le film, car il est clair que cela restera dans les mémoires pour toujours. Ce n’est pas comme, ‘Oh, pourquoi voudriez-vous faire un – c’est tellement d’actualité, le coronavirus est arrivé l’année dernière.’ Vous entendrez toujours des histoires et des intrigues liées à la couronne et des baisses pour les cinq à dix prochaines années de la même manière après Le 11 septembre, c’était partout. »

Smith a raison sur l’obsession d’Hollywood avec des histoires qui étaient soit sur le 11/9, soit liées aux événements des attaques terroristes de ce jour-là, même si elles sont tangentielles. Mais beaucoup de ces films n’étaient pas particulièrement bons ou mémorables, et ils ne traitaient pas nécessairement le sujet avec la moindre tactique. Une suite Mallrats est-elle le bon type d’histoire pour aborder un sujet dont les gens ne voudront pas trop entendre parler lorsque la pandémie commencera à se terminer?

Personnellement, je ne veux pas voir de films essayant d’approcher le coronavirus en tant qu’élément de l’intrigue ou détail de l’histoire à tout moment dans un avenir proche. Cela a déjà été une situation assez bouleversante sans que les écrivains hollywoodiens n’essayent de lui donner un certain type de spin ou de perspective. Une fois cette pandémie terminée, je préfère que nous passions à autre chose. Sauf si c’est un film zombie. Apportez ensuite la folie mangeuse de cerveau.

