La suite de Rocketeer serait en développement actif chez Disney

Vingt ans avant de présenter Captain America: The First Avenger, le personnage de Star-Spangled Man With a Plan dans la période de la Seconde Guerre mondiale de l’univers cinématographique Marvel, le réalisateur Joe Johnston a présenté un autre personnage de bande dessinée des années 1930 sur grand écran au nom de Walt Disney Pictures avec Le Rocketeer.

Sorti en 1991, le film était à l’origine destiné à servir de chapitre d’ouverture d’une trilogie, et bien que les retours décevants au box-office aient interrompu ces plans, le film a développé un culte dédié à la suite qui réclame depuis une suite. Maintenant, il semble qu’ils obtiendront enfin leur souhait, car The DisInsider a fait savoir que le suivi est actuellement en développement actif et a attrapé un nouvel écrivain (Azia Squire), avec le projet dirigé vers Disney Plus.

Bien sûr, cela ne devrait pas être une surprise, car We Got This Covered vous a déjà parlé de la suite de la semaine dernière et qu’elle progressait. Mais il est agréable d’avoir la confirmation qu’il est en effet en développement actif maintenant – car il est en préparation depuis un certain temps – et mieux encore, le cinéaste JD Dillard a alimenté les flammes de l’espoir fandom en tweetant son désir de diriger une continuation de la aventures de héros de haut vol.

cher univers, je voudrais faire une suite à ce film. https://t.co/WVevj18m3r

– JD Dillard (@JGDillard) 7 février 2020

Bien sûr, Dillard est le plus largement connu comme le créateur de Sleight, un drame de science-fiction coté R sur un jeune magicien de rue, qui a été produit avec un budget de 250000 $ avant de rapporter 4 millions de dollars dans moins de 600 théâtres. S’il serait un bon choix pour affronter The Rocketeer, nous ne sommes pas sûrs, mais c’est agréable de le voir jeter son chapeau dans le ring malgré tout.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’original, le film de 1991 de Johnston mettait en vedette Billy Campbell en tant que personnage principal, avec des performances de soutien de Jennifer Connelly et Alan Arkin, ainsi que du double acteur de Bond Timothy Dalton en tant qu’espion nazi et de Lost alun Terry O’Quinn comme l’aviateur excentrique Howard Hughes. Campbell avait signé pour deux autres films potentiels et Connelly avait signé pour un autre, et bien que les deux contrats aient sûrement expiré, les deux acteurs sont toujours là et occupés, bien que Campbell ait fait la transition vers la télévision.

En particulier, il a récemment fourni un travail vocal pour la série animée Rocketeer qui a fait ses débuts sur Disney Junior en novembre dernier. Mettant en vedette Kit Secord en tant qu’arrière-petite-fille de Cliff, la série comprend Campbell en tant que père de Kit, Dave Secord, le fils du mécanicien d’avion Ambrose Secord et résident de Hughesville, et pourrait fournir le cadre d’une suite héritée du film original.

Le Rocketeer peut actuellement être vu sur le service de streaming Disney Plus (ou sur un magnétoscope qui fonctionne à peine si vous avez toujours la cassette VHS, comme moi).