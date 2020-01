La suite de Star Wars Rebels explorera la nouvelle République

Star Wars Rebels a conclu avec style en 2018 après quatre saisons, mais nous entendons maintenant des informations selon lesquelles l’histoire se poursuivra dans une suite qui sera diffusée sur Disney Plus. Étant donné qu’ils ramènent déjà The Clone Wars pour conclure correctement son histoire lors d’une septième saison en mars, cela a beaucoup de sens.

En fait, de multiples sources affirment que le travail est assez avancé dans une série suivante, avec la saison 1 déjà en post-production et qui devrait atterrir fin 2020, et la saison 2 déjà en pré-production. Non seulement cela, mais un trésor d’informations a également été partagé sur Reddit, apportant un éclairage supplémentaire sur ce à quoi s’attendre.

Le plus intéressant pour les geeks de Star Wars est peut-être que le spectacle explorera enfin la Nouvelle République mise en place dans le sillage du Retour des Jedi, nous montrant le nouveau Sénat de la République et l’état politique de la galaxie post-Empire et pré-Premier Ordre. Nous avons vu divers livres, bandes dessinées et émissions de télévision explorer cette période, mais ils ont généralement eu lieu à la périphérie de la Nouvelle République sans entrer exactement dans la façon dont cela fonctionne.

De plus, il semble que dans ce cadre, nous allons voir le retour de la favorite des fans, Ahsoka Tano, alors qu’elle fait équipe avec Sabine dans une quête pour trouver Ezra dans les régions inconnues. En cours de route, ils retrouveront également le capitaine Rex, qui cherche à guérir son vieillissement accéléré.

Quand ils trouveront Ezra, il a apparemment formé une alliance improbable avec Thrawn, dont la nièce deviendra un autre personnage principal. Cette nièce est décrite comme un «Skywalker», mais plutôt que d’être un lien direct avec Anakin, Luke, Leia et Ben, c’est un terme pour les enfants sensibles à la Force utilisés pour naviguer sur les navires à travers des routes hyperespaces dangereuses.

Nous verrons également un autre nouveau personnage: le dernier vestige de l’espèce Rakatan familier aux fans des Chevaliers de l’Ancienne République. Il est décrit comme un gars moralement gris, qui est un «roi-dieu amphibie aztèque, avec un accent irlandais cool».

Les antagonistes de l’émission, quant à eux, seront les Grysk, décrits comme ressemblant à «d’anciennes descriptions du Bouddha émacié sous stéroïdes» (quoi que cela signifie). On dit qu’ils sont en guerre contre l’Ascendance Chiss, dans laquelle nos personnages seront entraînés.

Et bien que tout cela ne soit pas encore confirmé pour l’instant, il convient de noter qu’il s’agit d’informations très spécifiques et qui ont un bon sens, permettant Star Wars Rebels suivi pour raconter une histoire cool qui ne rencontre pas de problèmes de continuité avec la trilogie Sequel. Cela peut également expliquer le récent post Instagram de Dave Filoni taquinant le retour d’Ahsoka.